נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הטיל ספק באמינות תוצאות בחירות האמצע בארה"ב, שבהן ניצחה המפלגה הדמוקרטית והשיגה רוב בשני בתי הקונגרס.

בהודעה שפרסם תהה טראמפ: "האם מישהו באמת מאמין שהבחירות האלה היו הוגנות? איך ייתכן שהסקרים טעו כל כך?"

בהמשך טען כי בחלק מהמקרים נרשמו כמויות גדולות במיוחד של קולות מהצבעה מוקדמת, שלדבריו הפכו את הניצחון לבלתי אפשרי. "חלק מ'מצבורי' הקולות מההצבעה המוקדמת היו כל כך גדולים, עד שהיה בלתי אפשרי לנצח, לא משנה כמה אנשים יצאו להצביע", כתב.

טראמפ חתם את דבריו בטענה נגד מכונות ההצבעה: "הכול קשור למכונות, שהן הרבה יותר חשובות מהבוחר".

בחירות האמצע נערכו בשבוע שעבר, במחצית כהונתו הנוכחית של טראמפ בבית הלבן. במהלכן התמודדו המועמדים על כלל 435 המושבים בבית הנבחרים ועל 35 מתוך 100 המושבים בסנאט.

הבחירות הסתיימו בניצחון המפלגה הדמוקרטית, שהשיגה רוב בשני בתי הקונגרס. בעקבות התוצאות צפוי טראמפ להתמודד עם קונגרס בשליטת הדמוקרטים במהלך המחצית השנייה של כהונתו.

לצד הבחירות לקונגרס, נערכו גם בחירות ל-36 משרות מושל במדינות ארה"ב ולשלוש משרות מושל בטריטוריות האמריקניות.

בנוסף, התקיימו בחירות לבתי מחוקקים מקומיים ב-46 מדינות ולמשרות ציבוריות נוספות, בהן ראשי ערים, שופטים ותובעים כלליים.

הנבחרים החדשים, יחד עם הסנאטורים שמושביהם לא עמדו לבחירה, ירכיבו את הקונגרס ה-120 של ארצות הברית, שיתכנס בינואר 2027.