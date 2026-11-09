כ-60 מוותיקי ההתיישבות ביהודה ושומרון הגיעו השבוע לביקור ביישוב החדש נאות הרים שבמערב בנימין, שהוקם לפני פחות מחודש, ונפגשו עם הדור הצעיר שממשיך את דרכם.

בין המשתתפים היו השרים לשעבר אורי אריאל ואפי איתם, יהודה עציון, חיים קרני, יוסקה מנור, חיים פוגל, משה מרחביה ואחרים, שהיו שותפים לאורך השנים להקמת יישובים ולביסוס ההתיישבות ביהודה ושומרון.

במהלך הסיור שמעו המשתתפים על הקמת נאות הרים ועל תוכניות הפיתוח באזור, כחלק ממהלך שמובילה המועצה האזורית בנימין לחיזוק מערב בנימין וגוש דולב-טלמונים.

רגע מרגש נרשם כאשר השר לשעבר אורי אריאל בירך את ברכת "שהחיינו" לרגל הקמת היישוב החדש.

את הסיור הוביל דביר שנרב, שאחותו רנה שנרב הי"ד נרצחה בפיגוע טרור במעיין עין דני הסמוך. שנרב סיפר למשתתפים כי היישוב הוקם בסמוך לכפר שממנו יצא המחבל שרצח את אחותו, וכי להקמתו במקום יש משמעות אישית עמוקה עבורו.

אורי אריאל אמר במהלך הביקור: "לאורך השנים, חלמנו לראות את ההתיישבות גדלה ומכה שורשים. לראות היום את הדור הצעיר צועד קדימה באותה נחישות ומחויבות ומקים ישובים חדשים זו זכות עצומה וסגירת מעגל מרגשת".

אריאל הוסיף: "ברכת 'שהחיינו' שבירכנו כאן בנאות הרים היא לא רק על יישוב חדש, אלא על העתיד, על הרצף הבין דורי ועל הרוח החזקה שאי אפשר לעצור".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, התייחס למפגש בין הדורות: "מרגש לראות את דור המייסדים, שהקים כאן יישובים לפני עשרות שנים, מגיע לפגוש את הדור הצעיר שממשיך את דרכו. האנשים האלה הפכו חזון למציאות, והיום הם זוכים לראות כיצד אותה רוח חלוצית ממשיכה לפעום בדור חדש של משפחות שמקימות יישובים ובונות כאן את ביתן".

גנץ הדגיש כי הקמת נאות הרים היא חלק מתוכנית רחבה להרחבת ההתיישבות ולפיתוח תשתיות ומוסדות ציבור בבנימין.

"היישוב החדש מסמל את תנופת הפיתוח שאנחנו מובילים בבנימין וביהודה ושומרון כולה. אנחנו פועלים להקמת יישובים חדשים, לחיזוק היישובים הקיימים ולפיתוח תשתיות, מוסדות חינוך, תרבות ופנאי", אמר.