הרב דר' רצון ערוסי : ערב הוקרה לציון פועלו של מו"ר כרב העיר ק' אונו. חשוון תשפ"ז

ערב הוקרה חגיגי נערך בקריית אונו לכבוד הרב ד"ר רצון ערוסי, לרגל סיום 45 שנות כהונתו הרשמית כרב העיר.

באירוע השתתפו הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, רב העיר אור יהודה הרב ציון כהן, רב העיר קריית אונו הרב יצחק ורדי, רבנים ודיינים, ראשת העיר מיכל רוזנשיין, אישי ציבור, בני משפחה, תלמידים ותושבים.

ראשת העיר רוזנשיין הדגישה בדבריה את תרומתו של הרב ערוסי לחיי העיר ואת יכולתו לשמש דמות מאחדת עבור תושבים דתיים, חילונים ומסורתיים. היא תיארה את מסירותו לתושבים לאורך השנים, את השתתפותו בשמחות וברגעי משבר ואת השיעורים שמסר בהתנדבות לאזרחים הוותיקים.

הרב ורדי סיפר כי בפגישתם הראשונה אמר לו הרב ערוסי: "משמרת נכנסת, משמרת יוצאת". הרב ורדי הציע לשנות את הניסוח ל"משמרת נכנסת, משמרת ממשיכה", כדי להדגיש את המשכיות המפעל התורני והציבורי שהקים קודמו.

הרב בר התייחס לקשר העמוק שנוצר בין הרב ערוסי לתושבי העיר. "מורנו הרב רצון ערוסי אמר אחרי הבחירות: אני לא נפרד מקריית אונו, אני ממשיך. אנחנו לא נפרדים מהרב, הרב אמר שהוא לא רק רב אלא אבא ואבא לא יכול להפרד מהילדים. הילדים לא יכולים להפרד מאבא שלהם", אמר.

הרב בר הוסיף כי הרב ערוסי היה עבורו ועבור רבים אחרים מקור להשראה.

הרב זבדיה כהן, רב העיר תל אביב ומבכירי הדיינים, שיבח את בקיאותו ההלכתית של הרב ערוסי וסיפר כי הסתייע בפסיקותיו בסוגיות מורכבות שהגיעו לבית הדין. לדבריו, לצד ידיעותיו התורניות, הרב ערוסי הצטיין ביכולתו להבין את האדם שמאחורי השאלה ההלכתית.

רגע מיוחד נרשם כאשר בתו של הרב נשאה דברים בשם המשפחה. היא סיפרה כי אביה מקפיד לקום מדי יום בארבע לפנות בוקר ללימוד תורה, ונזכרה כיצד בראשית דרכו נהג לצעוד מדי שבת מבני ברק לקריית אונו כדי למסור שיעורים בבתי הכנסת.

הבת הודתה גם לאמה, הרבנית, על עשרות שנות שותפות ותמיכה שאפשרו את פעילותו הציבורית של הרב.

בנאומו המרכזי התייחס הרב ערוסי לאחריות שליוותה אותו לאורך שנות כהונתו. הוא השווה את כניסתו לתפקיד לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים והדגיש כי הרבנות אינה תפקיד של כבוד, אלא שליחות המחייבת אחריות ומסירות.

הרב ציין כי אחד האתגרים המרכזיים של הרבנות בדורנו הוא שמירת האחדות בעם ישראל וקירוב לבבות גם לנוכח חילוקי דעות. הוא התייחס גם לפעילותו לקידום המשפט העברי, להכשרת תלמידי חכמים ולמפגשים בין-דתיים שבהם השתתף ברחבי העולם.

לקראת סיום נשא הרב תפילה לשלום חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים ולנחמת המשפחות השכולות, והודה לרעייתו על שותפותה לאורך השנים.

במהלך הערב הוקרן סרט שסקר את תחנות חייו ופועלו של הרב ערוסי, והוענק לו שי מטעם עיריית קריית אונו.