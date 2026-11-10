Inwood man charged after antisemitic threats at Five Towns store

גבר בן 36 מלונג איילנד נעצר בחשד שאיים על אישה יהודייה ובתה בת השבע במהלך קניות בחנות סיטונאית באינווד שבמדינת ניו יורק, תוך השמעת קריאות אנטישמיות וביצוע תנועות ידיים המדמות ירי. כך הודיעה משטרת מחוז נסאו.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, האירוע התרחש ביום ראשון בבוקר בחנות Bingo Wholesale שבאזור פייב טאונס, כאשר אישה בת 34 ערכה קניות עם בתה. בשלב מסוים ניגש אליהן גבר שלא הכירו והחל לאיים עליהן.

לפי החוקרים, החשוד יצר בידיו צורה של אקדח, השמיע קולות ירי והתקדם לעבר השתיים כשהוא צועק קריאות אנטישמיות, בהן "הייל היטלר", "שחררו את פלסטין", "להרוג את כל היהודים" ו"להרוג את ישראל".

האם סיפרה כי הייתה "המומה מיד" מהתנהגותו של החשוד, וכי חששה לשלומה ולביטחונה של בתה.

במשטרה ציינו כי החשוד לא הסתפק באיומים כלפי האם ובתה, והמשיך לצעוק קריאות אנטישמיות ולבצע תנועות המדמות ירי גם לעבר לקוחות נוספים בדרכו אל מחוץ לחנות. בלשי משטרת מחוז נסאו איתרו את החשוד באינווד בשעות הערב של יום ראשון ועצרו אותו ללא התנגדות.

החשוד כפר באשמה ושוחרר בתנאים מגבילים שאינם כוללים הפקדת ערבות כספית.

האירוע מצטרף לשורת תקריות אנטישמיות באזור ניו יורק. על פי נתונים שפרסמה לאחרונה משטרת העיר, 245 מתוך 463 פשעי השנאה המאומתים שתועדו בין ינואר לספטמבר 2026 כוונו נגד יהודים, כ-53% מכלל האירועים.

מדובר בעלייה לעומת 242 פשעי שנאה נגד יהודים שנרשמו בתקופה המקבילה בשנת 2025. זאת, בשעה שהיהודים מהווים כ-10% בלבד מאוכלוסיית העיר ניו יורק.

