חבר הכנסת המיועד מטעם הליכוד, אלישע מדן, שאיבד את שתי רגליו בקרב ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל, הודיע היום (שלישי) כי בכוונתו לעמוד על רגליו התותבות בעת הצהרת האמונים לכנסת ה-26, למרות הכאבים והקשיים הרפואיים שמהם הוא עדיין סובל.

"החלטתי שכשאצהיר אמונים לכנסת ישראל ולעם ישראל, אעמוד על הרגליים שלי", כתב מדן. "אעשה זאת למרות הכאבים, הדימום שלא נפסק והמצב הרפואי שעדיין אינו ברור".

בהמשך התייחס למגעים להרכבת הממשלה וקרא להקמת ממשלת אחדות, תוך התנגדות להקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות.

"זה הזמן לממשלה שמאחדת את חלקי העם, ולא לממשלה שנשענת על התנועה האסלאמית והאחים המוסלמים. אנחנו נתאחד, נקום ונמשיך ללכת!", הצהיר.

מדן, בן 47, הוא לוחם מילואים וממייסדי היישוב אביגיל בדרום הר חברון. הוא בנו של הרב יעקב מדן, מראשי ישיבת הר עציון, ושירת בסיירת צנחנים ובהמשך ביחידת מרעול, שאותה היה שותף להקמתה.

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל יצא להילחם בעוטף עזה ובהמשך הצטרף לכוחות הלוחמים ברצועה.

בנובמבר 2023 נפצע מדן באורח אנוש מפיצוץ מטען במהלך פעילות מבצעית באזור בית חאנון. בתקרית נהרגו ארבעה מחבריו ליחידה, ובהם מפקד הפלוגה רס"ן משה ידידיה לייטר.

כתוצאה מהפיצוץ איבד מדן את שתי רגליו ועבר הליך שיקום ממושך, שכלל אשפוזים, ניתוחים והתאמה של רגליים תותבות. לאחר שנה ושלושה חודשים שוחרר לביתו.

בשנת 2025 השיא משואה בטקס יום העצמאות בהר הרצל, והפך לאחד מסמלי הפציעה והשיקום של לוחמי המלחמה.

לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שוריין מדן על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום ה-15 ברשימת הליכוד ונבחר לראשונה לכנסת.