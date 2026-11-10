אילה חסון מתקבלת במחיאות כפים הקרן למנהיגות ציונית

העיתונאית ומגישת כאן חדשות איילה חסון התקבלה במחיאות כפיים סוערות בכנס הקרן למנהיגות ציונית, על רקע הסערה הציבורית והעימות המתמשך בינה לבין הנהלת תאגיד השידור הישראלי.

חסון, שנראתה נרגשת מקבלת הפנים, פנתה לקהל ואמרה: "אתם מרגשים אותי, זה הפער שבין טוויטר פינת 'הארץ' לבין עם ישראל".

קבלת הפנים מגיעה לאחר ימים של עימות חריף בין חסון לבין הנהלת התאגיד, בעקבות דברים שאמרה בריאיון לרדיו גלי ישראל על נשים בחברה הבדואית ועל תוצאות הבחירות לכנסת ה-26.

דבריה עוררו ביקורת ציבורית, וחסון פרסמה התנצלות שבה הבהירה כי לא התכוונה לפגוע בנשים בדואיות. "אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה, ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת בפניה מעומק הלב", כתבה.

אלא שהמחלוקת החריפה לאחר שחסון טענה כי מנהל חטיבת החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג, הציב בפניה אולטימטום ודרש ממנה להקריא בשידור נוסח התנצלות שהעביר לה, כתנאי להמשך הגשת תוכניתה.

בתאגיד דחו את טענותיה והבהירו כי לא הוכתב לה נוסח התנצלות, אלא הוחלפו בין הצדדים טיוטות. בהודעה רשמית גינתה הנהלת כאן את התבטאויותיה של חסון כלפי מנהלי התאגיד והעניקה גיבוי מלא ללנדנברג.

בעקבות העימות נעדרה חסון מהגשת תוכניתה במשך כמה ימים. בריאיון נוסף לגלי ישראל פרצה בבכי והצהירה: "את הקול שלי לא ישתיקו. שום בולשביק ושום פוליטיזציה או הלבנת פנים מזויפת לא ישתיק אותי".

בהמשך הודתה חסון לציבור על התמיכה שקיבלה. "מאז אתמול אני מוצפת בתמיכה במימדים שלא העליתי על דעתי", כתבה, והוסיפה כי קיבלה הודעות מאזרחים מכל חלקי החברה הישראלית, בהם לוחמים ומשפחות שכולות.