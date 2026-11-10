העיתונאית והמגישה אילה חסון הודיעה על החלטתה לעזוב את תאגיד השידור הציבורי כאן, תוך שהיא מטיחה האשמות חריפות בהתנהלות המערכת ובפגיעה בחופש הביטוי ובעצמאות העיתונאית.

"צופות וצופים יקרים שלי, אתחיל מהסוף, החלטתי לסיים את דרכי המקצועית בתאגיד השידור הציבורי", פתחה חסון את הודעתה והדגישה "לא אהיה חלק ממערכת שמבקשת להשתיק קולות שלמים וגדולים בעם ישראל כדי לרצות מחנה מסוים".

לדבריה, לאורך תקופת עבודתה בכאן ראתה חשיבות מיוחדת בהשמעת עמדות שאינן זוכות בהכרח לביטוי במקומות אחרים. "עד היום נשארתי בתאגיד מתוך אמונה עמוקה בחשיבות השמעתו של קול אחר. ראיתי בכך שליחות עיתונאית וציבורית, במיוחד במקום שחובתו לתת ביטוי לכל חלקי החברה הישראלית. לצערי, לאורך הזמן התחזקה בי ההכרה שבמקום להגן על חופש הביטוי ועל ריבוי הדעות, יש בתאגיד מי שמבקשים לרצות מחנה מסוים, גם במחיר של ניסיונות לדחוק ולהשתיק קולות אחרים", טענה.

במרכז הודעתה הציבה חסון את העימות האחרון עם ראשי התאגיד. "רצף האירועים האחרונים, ובראשם האולטימטום שהוצב בפניי להקריא בשידור התנצלות שהוכתבה לי, המחיש עד כמה נפגעה העצמאות העיתונאית בתאגיד. האירועים הללו, הם תסמין של בעיה עמוקה וגדולה בהרבה. חשוב לי לומר באופן הברור ביותר: לא אני הסיפור. הסיפור הוא הרצון להשתיק קול של ציבור שלם בישראל. ציבור שמשלם מכספו על השידור הציבורי, וזכאי שקולו יישמע גם כאשר הוא אינו נוח למי שעומדים בראש המערכת".

בהמשך יצאה נגד מה שתיארה כניסיון להכפיף את השידור הציבורי לעמדותיו של מחנה פוליטי. "השידור הציבורי אינו רכושו של מחנה כלשהו. הוא שייך לכל אזרחי ישראל, ואין לאיש זכות להפוך אותו לכלי לריצוי מחנה אחד על חשבון האחר. נשארתי כל עוד האמנתי שאוכל למלא את שליחותי העיתונאית בעצמאות וללא מורא. אני נפרדת מהתאגיד, אך לא מהשליחות העיתונאית שלי, לא מהצופים ולא מהמחויבות שלי לשאול את השאלות הקשות ולהשמיע את הקולות שאחרים מעדיפים שלא לשמוע ובעיקר שאחרים לא ישמיעו".

היא ביקשה להודות לציבור שתמך בה. "כל הודעה ריגשה אותי וחיזקה בי את ההבנה והאמונה שהמאבק הזה גדול ממני, ושהקולות שמבקשים להישמע אינם מוכנים לוותר על מקומם בשיח הציבורי ובחברה הישראלית. הם לא מוכנים להיות יותר מודרים ומושתקים. אני מבטיחה שאמשיך להילחם על זכותו של ציבור שלם להשמיע את קולו. לא מתוך מאבק אישי, אלא מתוך אמונה עמוקה שאין דמוקרטיה אמיתית במקום שבו חופש הביטוי מצונזר, שיש מי שחושב שהוא יכול לקבוע מה להגיד ולהשמיע ובעיקר אין דמוקרטיה אמיתית כשמבקשים להשתיק חלקים גדולים מאזרחי ישראל".

לצד ההודעה על הפרישה, חסון התייחסה גם לשאלת המשך דרכה המקצועית. "כידוע, לאורך השנים וגם כעת קיבלתי הצעות רבות. טרם החלטתי היכן יהיה ביתי המקצועי הבא, אבל דבר אחד אני יודעת בוודאות: הדרך שלי נמשכת ואני בטוחה שניפגש שוב על המסך בקרוב".

אילה חסון מתקבלת במחיאות כפים הקרן למנהיגות ציונית

מוקדם יותר היום התקבלה חסון במחיאות כפיים סוערות בכנס הקרן למנהיגות ציונית, על רקע הסערה הציבורית והעימות המתמשך בינה לבין הנהלת תאגיד השידור הישראלי.

חסון, שנראתה נרגשת מקבלת הפנים, פנתה לקהל ואמרה: "אתם מרגשים אותי, זה הפער שבין טוויטר פינת 'הארץ' לבין עם ישראל".

קבלת הפנים מגיעה לאחר ימים של עימות חריף בין חסון לבין הנהלת התאגיד, בעקבות דברים שאמרה בריאיון לרדיו גלי ישראל על נשים בחברה הבדואית ועל תוצאות הבחירות לכנסת ה-26.

דבריה עוררו ביקורת ציבורית, וחסון פרסמה התנצלות שבה הבהירה כי לא התכוונה לפגוע בנשים בדואיות. "אני מבקשת להבהיר שלא הייתה לי שום כוונה לפגוע בשום אישה, ומי שנפגעה מדבריי אני מתנצלת בפניה מעומק הלב", כתבה.

אלא שהמחלוקת החריפה לאחר שחסון טענה כי מנהל חטיבת החדשות בתאגיד, ליאור לנדנברג, הציב בפניה אולטימטום ודרש ממנה להקריא בשידור נוסח התנצלות שהעביר לה, כתנאי להמשך הגשת תוכניתה.

בתאגיד דחו את טענותיה והבהירו כי לא הוכתב לה נוסח התנצלות, אלא הוחלפו בין הצדדים טיוטות. בהודעה רשמית גינתה הנהלת כאן את התבטאויותיה של חסון כלפי מנהלי התאגיד והעניקה גיבוי מלא ללנדנברג.

בעקבות העימות נעדרה חסון מהגשת תוכניתה במשך כמה ימים. בריאיון נוסף לגלי ישראל פרצה בבכי והצהירה: "את הקול שלי לא ישתיקו. שום בולשביק ושום פוליטיזציה או הלבנת פנים מזויפת לא ישתיק אותי".