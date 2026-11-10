שידור חי | משדר מיוחד: השבעת הכנסת ה-26 | 10.11.26

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום (שלישי) למשכן הכנסת בירושלים לקראת ישיבת הפתיחה החגיגית של הכנסת ה-26.

הרצוג הגיע לרחבת המשכן כשהוא מלווה בשיירת אופנועים ופרשים רכובים על סוסים. את פניו קיבל יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה.

במסגרת הטקס סקר הנשיא את משמר הכבוד של הכנסת והניח את זר מדינת ישראל לרגלי הגלעדים לזכר חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

בהמשך ליווה אוחנה את הנשיא בכניסתו למשכן, לצד משמר הכבוד ותזמורת צה"ל, שניגנה תרועות חצוצרות ואת המנון המדינה.

בטקס השתתפו גם תלמידי כיתות ב' עד ה' מבית החינוך תומר רחל במעלה אדומים, שנופפו בדגלי ישראל ובדגלי הכנסת שיוצרו במיוחד לכבוד האירוע.

הטקס נערך לקראת ישיבת הפתיחה של הכנסת ה-26, שבמהלכה יישבעו אמונים חברי הכנסת שנבחרו בבחירות האחרונות.