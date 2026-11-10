יו"ר מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס היום (שלישי) לראשונה למגעים להרכבת הממשלה, לאחר שנמנע עד כה מלהגיב לדיווחים על הניסיונות לצרף את המפלגות החרדיות לקואליציה בראשות גדי איזנקוט.

בנט הבהיר כי הוא פועל לקידום הקמתה של ממשלה ציונית בראשות איזנקוט, תוך מתן עדיפות לקידום המדיניות שהציג במהלך מערכת הבחירות בנוגע למשרתים בצה"ל.

בנט התייחס למורכבות הפוליטית שנוצרה בעקבות תוצאות הבחירות והביע ביטחון כי קיימת אפשרות להקים ממשלה שתפעל לטובת המדינה. עם זאת, הדגיש את הדחיפות שבהקמתה, בין היתר על רקע העומס המוטל על משרתי המילואים והצורך להקל עליהם.

לדבריו, הוא משקיע מאמצים בסיוע לאיזנקוט כדי להביא להקמת הממשלה בהקדם האפשרי, לקדם את מה שהוא מכנה "מהפכת המשרתים" ולהתחיל ביישום השינויים הנדרשים במדינה.

עוד קודם לכן העביר בנט מסר מוקלט לפעילי מפלגתו, שבו הבהיר כי המאמצים להקמת הממשלה מתנהלים הרחק מעיני הציבור. הוא ציין כי בפני המפלגה עומדים מאבקים משמעותיים, אך הדגיש את מחויבותו להקמת ממשלה ציונית ולקידום השינויים שהבטיח לבוחריו.

בישיבת סיעת ביחד התייחס גם יאיר לפיד לשתיקה התקשורתית שלו ושל בנט בתקופה האחרונה. לפיד רמז כי היעדר ההתבטאויות הפומביות אינו מעיד על חוסר פעילות, אלא דווקא על התקדמות במהלכים הפוליטיים מאחורי הקלעים.

אמש ביקש יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מאיזנקוט לאפשר לו לפעול לצירוף המפלגות החרדיות לממשלה. בעקבות זאת התגבשה בגוש האופוזיציה ההבנה כי יש למצות תחילה את האפשרות להקמת ממשלה בשיתוף המפלגות החרדיות, בטרם ייבחנו חלופות אחרות, ובהן הקמת ממשלת מיעוט הנשענת על תמיכת המפלגות הערביות.