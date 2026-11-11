איראן מחזיקה עדיין במאגר של לפחות 1,700 טילים בליסטיים, והצליחה לשקם חלק מיכולות הייצור הצבאיות שלה למרות התקיפות הנרחבות של ארצות הברית וישראל. כך דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג, בהסתמך על הערכת מודיעין מערבית שלפיה טהרן מסוגלת כיום לייצר כ-50 טילים בליסטיים חדשים מדי חודש.

על פי ההערכה, מדובר בכמחצית מקצב הייצור של איראן לפני פרוץ המלחמה בפברואר. הנתונים מצביעים על כך שלמרות הפגיעה בתשתיותיה הצבאיות, איראן ממשיכה להחזיק במאגר טילים משמעותי וביכולת לחדש את מלאי הנשק שלה במקרה של חידוש העימות.

הערכת המודיעין שונה מהצהרותיהם של בכירים אמריקניים מאז תחילת המערכה, שלפיהן התקיפות פגעו קשות במאגר הטילים האיראני וביכולתה של טהרן לייצר טילים נוספים.

גורם מערבי המעורה בדוחות מודיעין צבאיים אמר לבלומברג כי חלק גדול מהתשתיות הצבאיות הקונבנציונליות של איראן הושמד בתקיפות האמריקניות והישראליות. עם זאת, לדבריו, המשטר הצליח לשמר כמות ניכרת של טילים בליסטיים ולהמשיך בייצור אמצעי לחימה.

אתמול (שלישי) פרסמו משמרות המהפכה תיעוד שלטענתם מציג מתקן תת-קרקעי חדש לאחסון טילים, המכונה "עיר טילים". הפרסום נועד להציג את יכולותיה הצבאיות של איראן חרף הנזקים שנגרמו לה במהלך המלחמה.

ג'ים למסון, אנליסט לשעבר בסוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית (CIA), שהתמחה באיראן ובמזרח התיכון וכיום משמש עמית מחקר אורח במחלקה ללימודי מלחמה בקינגס קולג' בלונדון, העריך כי ייתכן שבידי איראן נמצאים גם אלפי אמצעי תקיפה מסוג שאהד.

עם זאת, למסון הדגיש כי קיים קושי משמעותי לקבוע את גודלו האמיתי של מאגר הנשק האיראני. לדבריו, הערכות המודיעין תלויות בנתונים שאינם ידועים בוודאות, בהם מספר הטילים שהיו בידי איראן לפני המלחמה, כמות הטילים ששוגרו או הושמדו במהלכה והיקף הייצור שהתבצע מאז.

הוא ציין כי ההערכות הפומביות בנוגע למספר הטילים שנותרו בידי איראן שונות מאוד זו מזו, וכי חוסר הוודאות בנושא אף גבר מאז תחילת הלחימה. בין הסיבות לכך נמצאים הפערים בהערכות לגבי המלאי המקורי והיעדר נתונים מהימנים על מספר הטילים שיוצרו מאז פברואר.

גורמי מודיעין מערביים מסרו בנוסף כי רוסיה מעבירה לאיראן אמצעי לחימה התקפיים, אולם בשלב זה אין מידע ברור על סוגי הנשק שסופקו ועל היקף המשלוחים.

משרד החוץ האיראני לא מסר תגובה לפניית בלומברג בנוגע לממצאי הערכת המודיעין.