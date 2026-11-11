Biden confronted by pro-Palestinian protesters after surprise visit to Ireland

נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, נתקל בהפגנה אנטי-ישראלית במהלך ביקור בדבלין, בירת אירלנד. בעת שעזב אירוע בטריניטי קולג', צעקו לעברו מפגינים קריאות מחאה ואחד מהם השליך לכיוונו חפץ בלתי מזוהה. שני בני אדם נעצרו בעקבות התקרית.

ביידן, בן 83, הגיע לאירלנד בליווי רעייתו, הגברת הראשונה לשעבר ג'יל ביידן. השניים ביקרו באוניברסיטה ללא הודעה מוקדמת, ולפי דיווח בעיתון הבריטי "אינדיפנדנט", בנם האנטר ביידן קיבל במהלך האירוע אות הוקרה על תרומתו יוצאת הדופן לשיח הציבורי.

מחוץ למבנה שבו התקיים הטקס התאספה קבוצת פעילים אנטי-ישראלים, שהמתינה ליציאתו של הנשיא לשעבר. כאשר ביידן יצא מהמקום, השליך אחד המפגינים חפץ לעברו, אך החפץ נבלם באמצעות מטרייה שהייתה בקרבתו.

שוטרים שנכחו במקום התערבו בניסיון להשתלט על המהומה. בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו שוטרים מעכבים מפגינים, בעוד ברקע נשמעו קריאות שהופנו לעבר ביידן: "דם, דם, דם על הידיים שלך!"

אנשי האבטחה ליוו את ביידן אל רכבו, ושיירתו עזבה במהירות את המקום. גם לאחר עזיבתו נמשכו העימותים בין המפגינים לשוטרים, והמפגינים צעקו לעבר אנשי המשטרה: "תתביישו לכם!"

הרשויות באירלנד הודיעו כי שני בני אדם נעצרו בחשד למעורבות בתקרית.

