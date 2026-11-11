הנאום החריף של פרוש ערוץ כנסת

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) נשא היום (רביעי) נאום חריף במליאת הכנסת, שבו תקף את המפלגות המבקשות כעת לשתף פעולה עם הסיעות החרדיות במסגרת המגעים להקמת ממשלה חדשה, לאחר שלטענתו הובילו בשנים האחרונות מסע הסתה נגד הציבור החרדי.

פרוש פתח את דבריו בביקורת על היחס לציבור החרדי בתקופה שקדמה לבחירות. "מול מחזה מביש של צביעות שאין לה גבול. במשך קרוב לשלוש שנים, ולאורך כל מערכת הבחירות האחרונה, הובילו גורמים בתקשורת ומסיתים מקצועיים מסע שיסוי חסר רסן נגד היהדות החרדית", אמר.

בהמשך התייחס למתקפות נגד הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס וטען כי נעשה שימוש בכינויי גנאי ובהאשמות קשות כלפי לומדי התורה.

"תראו מה הציבור שלנו סבל. תחת הכותרת השקרית של 'סוגיית הגיוס', לא בחלתם בשום השמצה. הדבקתם לנו כינויי גנאי", אמר.

פרוש מתח ביקורת על השימוש בכינוי "ברית המשתמטים", והצביע על כך שהממשלה המתגבשת עשויה להסתמך על תמיכתם של חברי הכנסת הערבים. "קראתם לנו 'ברית המשתמטים', כאילו החילופים יהיו עכשיו ממש משרתים - 19 חברי כנסת מהאוכלוסייה הערבית", אמר.

הוא הוסיף כי המתקפות הגיעו לשיא כאשר הציבור החרדי ולומדי התורה הואשמו באחריות למותם של חיילים. "והגעתם גם לשפל המוסרי הנורא מכל, להאשים ציבור שלם, לומדי תורה, בדם ובמות חיילים", תקף.

בהמשך נאומו טען פרוש כי בעקבות תוצאות הבחירות והמגעים הפוליטיים עם הסיעות החרדיות, חל שינוי חד ביחס של גורמים בתקשורת כלפי הציבור החרדי.

"והנה הפלא ופלא, ברגע שהמפה הפוליטית השתנתה, הכל מתהפך בין לילה", אמר. "לפתע, מאמרי המערכת מתרחקים, הפרשנים משנים כיוון, העיתונים שתקפו אותנו בלי רחם, מתחילים פתאום ללטף את הציבור החרדי. זו בושה וחרפה".

את נאומו חתם פרוש בקריאה חריפה כלפי מי שלטענתו השתתפו בהסתה נגד הציבור החרדי וכעת מבקשים את תמיכתו הפוליטית.

"אל תיכנסו לכאן לפחות בפנים גלויות. תכסו את פניכם מבושה על כל מה שעשיתם לציבור החרדי ועל ההסתה הרעילה ששפכתם עלינו רק לפני מספר ימים, כשחשבתם שהכל מותר", אמר.