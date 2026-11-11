ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר היום (רביעי) על קריאתו להקמת ממשלת אחדות לאומית, והצהיר כי בכוונתו להמשיך לפעול לצירוף מפלגות נוספות לממשלה לנוכח האתגרים העומדים בפני ישראל.

בשיחה עם עיתונאים בכנסת אמר נתניהו כי לאחר שהסביר אתמול מדוע ממשלת אחדות נחוצה, הוא מבקש כעת להסביר מדוע לדעתו היא גם אפשרית.

"אתמול אמרתי מדוע ממשלת אחדות לאומית היא הכרחית. היום אני רוצה להגיד למה היא אפשרית. היא אפשרית כי העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן. זהו צו השעה, זהו רצון רוב העם", אמר.

נתניהו התייחס לאירועים שהתרחשו אתמול במליאת הכנסת במהלך השבעת הכנסת ה-26, והצביע על רגעי ההסכמה וההתרגשות המשותפים לחברי הכנסת.

"ראיתי את זה אתמול בבית הזה, ברגעים מרגשים מעין כמוהם. ראיתי את זה כשכולם הריעו לטלי גואילי ולשירה שפירא שאיבדו את הבנים הגיבורים שלהם", סיפר.

הוא הוסיף: "ראיתי איך כולם קמים ומריעים לגיבור ישראל אלישע מדן, שאחרי שלוש שנים קם ועמד זקוף, והבית רעד ממחיאות הכפיים".

בהמשך הזכיר ראש הממשלה את הלכידות שהפגין הציבור הישראלי במהלך שנות המלחמה, הן בעורף והן בחזית. "ראינו את זה במהלך כל המלחמה, כששלוש שנים העם הזה בכל חלקי הארץ ספג טילים בליסטיים ועמד איתן בצפון תל אביב ובדרום תל אביב, בעיר, בכפר, בקיבוץ, במושב", אמר.

לדבריו, "ראינו את זה בשדה הקרב, כשראיתי את זה בנגמ"ש, בטנק, ראיתי את זה בצוותי האוויר והקרקע, ראיתי את זה בחילות השדה, ראיתי את זה בארגוני החסד".

נתניהו הדגיש כי שיתוף הפעולה בין חלקי החברה הישראלית במהלך המלחמה מוכיח שניתן להתגבר גם על המחלוקות הפוליטיות. "דתיים וחילוניים, שמאל וימין, פשוט עמדו יחד ונלחמו יחד, שכם אל שכם. אז העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן, ואנחנו עומדים בפני רגע מבחן כזה", אמר.

לקראת סיום דבריו רמז נתניהו על ההתפתחויות הצפויות. "אני לא יכול לספר כאן כל מה שאני יודע, אבל יש פה מספיק אנשים שיודעים איזה אתגרים כבירים עומדים לפנינו וגם הזדמנויות כבירות", אמר.

ראש הממשלה חתם בקריאה נוספת לאחדות: "אני חושב, אני מאמין, שברגעים כאלה אפשר וצריך להתלכד. זהו רצון העם, אלה רגעי המבחן, זה צו השעה, ואני אמשיך להושיט יד עד שלב יפגוש לב, עד שיד תפגוש יד. זה אפשרי".