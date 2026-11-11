עמרי רונן מתעמת עם חברי הכנסת ערוץ כנסת

עימות סוער התפתח היום (רביעי) במליאת הכנסת במהלך נאומו הראשון של חבר הכנסת עמרי רונן ממפלגת "הדמוקרטים", שהיה ממובילי תנועת המחאה "אחים לנשק".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הזמין את רונן לשאת את דבריו ובירך אותו לרגל כניסתו לכנסת. "גם עבור חבר הכנסת רונן, זה לא נאום בכורה, אבל זה נאום ראשון. נברך אותך, ברכות", אמר אוחנה.

אלא שרונן בחר לפתוח את נאומו במתקפה חריפה על הקואליציה, והגיב ישירות לברכתו של יו"ר הכנסת.

"זה נחמד, אדוני יושב ראש הכנסת, שאתה מברך אותי בברכות, אחרי שביזיתם אותי, את משפחתי, את חבריי, את האחים והאחיות לנשק הגיבורים שהלכו והצילו בשבעה באוקטובר אנשים מתופת", אמר.

דבריו עוררו סערה במליאה. חברי הכנסת טלי גוטליב ואלמוג כהן קראו לעברו קריאות ביניים, ואליהם הצטרף גם חבר הכנסת החדש מהליכוד, דוד פטר.

למרות הקריאות המשיך רונן לתקוף את חברי הקואליציה ואמר: "זרקתם אותי מכאן שוב ושוב, כמילואימניק, כלוחם, כמשפחה שכולה".

רונן חתם את דבריו בתגובה לקריאות הביניים: "אתם יודעים איך אני יודע שניצחנו? שאתם צועקים ככה".