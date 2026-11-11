גבר בן 47, ללא מחלות רקע ידועות, נפטר במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע בעקבות סיבוך קשה של מחלת השפעת.

הגבר, שלא התחסן נגד הנגיף, שב לאחרונה מחו"ל כשהוא סובל מתסמינים שהחלו כצינון, אך בתוך זמן קצר התפתחו לקוצר נשימה משמעותי ולפגיעה חמורה בריאותיו.

למרות כשבוע של טיפול אינטנסיבי וחיבור למכשיר אקמו, הצוותים הרפואיים לא הצליחו להציל את חייו.

ד"ר אורי גלנטה, מנהל היחידה לטיפול נמרץ פנימי בסורוקה, הסביר את ההחלטה הרפואית: "בשל הפגיעה הריאתית המשמעותית בעקבות נגיף השפעת, והחמרתה למרות הטיפול האינטנסיבי במהלך השבוע האחרון, הוחלט לחבר אותו למכשיר אקמו, שמספק תמיכה חוץ-גופית בתפקודי הריאות".

המקרה מצטרף למספר אירועי תחלואה קשה משפעת שנרשמו לאחרונה, ובהם מטופלים שלא סבלו ממחלות רקע ידועות.

במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא אושפזה בימים האחרונים אישה בת 61 במצב קריטי, לאחר שחלתה בשפעת. גם היא לא התחסנה נגד המחלה ולא היו לה מחלות רקע ידועות. בעקבות חומרת מצבה חוברה למכשיר אקמו.

בשבועות האחרונים נזקקו להרדמה ולהנשמה גם ילדה בת שמונה שאושפזה בבית החולים שערי צדק בירושלים ונערה בת 17 שאושפזה באסותא אשדוד. שתיהן לא התחסנו נגד שפעת ולא סבלו ממחלות רקע. מאז חל שיפור במצבן.

הנתונים העדכניים של משרד הבריאות מצביעים על התפשטות מוקדמת של השפעת בישראל ועל המשך העלייה בתחלואה. לפי הדוח האחרון של המרכז הלאומי לבקרת מחלות, עונת השפעת החלה השנה מוקדם מהרגיל, והנגיפים הדומיננטיים הם מסוג A.

בשבוע שהסתיים ב-7 בנובמבר דווחו 196 מקרי שפעת חדשים ב-14 בתי החולים הכלליים המשתתפים במעקב משרד הבריאות, לעומת 153 מקרים בשבוע הקודם. באותו שבוע אושפזו שבעה חולי שפעת בטיפול נמרץ, בהם שישה מבוגרים וילד אחד.

מתחילת העונה דווח על 826 מאושפזים עם שפעת מאומתת, בהם 634 מבוגרים, 182 ילדים ועשר נשים בהיריון. שיעור הבדיקות החיוביות לשפעת היה גבוה במיוחד בקרב בני 65 ומעלה.

עד כה דווח על 28 מקרי מוות בקרב מטופלים שאושפזו עם שפעת מאומתת.