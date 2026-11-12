Brooklyn building collapse: FDNY responding to building collapse with reports of people tr

לפחות אדם אחד נהרג ועשרה בני אדם נפצעו בקריסת בניין בן שלוש קומות בשכונת פלטבוש בברוקלין, ניו יורק. כך דיווחה רשת CNN מפי גורם במכבי האש המקומיים. ארבעה מהפצועים נפגעו באורח קשה, ולפחות אדם נוסף נותר לכוד מתחת להריסות.

האירוע התרחש בסביבות השעה 16:00 (שעון מקומי) בשכונת פלטבוש שבמרכז ברוקלין, אזור מגורים המאוכלס בעיקר בתושבים שחורים ממוצא אפריקני וקריבי. חברת מועצת העיר ניו יורק, פארה לואיס, מסרה לרשת Spectrum News NY1 כי ילד נמנה עם הפצועים.

על פי גורם במכבי האש, בקומת הכניסה של המבנה פעלה חנות, ובקומות העליונות הייתה לפחות דירת מגורים אחת. בסמוך למבנה שקרס נמצא אתר בנייה. חוקרים מטעם מחלקת הבניינים של עיריית ניו יורק הגיעו לזירה כדי לבדוק את נסיבות האירוע.

חברת בית הנבחרים של מדינת ניו יורק, רודניס בישוט הרמלין, סיפרה כי הנכס הסמוך לבניין עמד נטוש במשך תקופה ארוכה, לאחר שבעבר שימש כמרכז יום לקשישים.

"המגרש הזה עמד ריק במשך זמן רב. בעבר פעל שם מרכז יום לקשישים", אמרה. "הם המתינו לקבלת היתר לבניית דיור בר השגה. אנחנו לא יודעים מה בדיוק גרם לקריסת הבניין, אבל כל מה שאני יודעת הוא שככל הנראה המקום הוזנח".

עשרות כבאים ואנשי חילוץ השתתפו במבצע חיפוש והצלה נרחב שנמשך גם לאחר רדת החשכה. בתיעוד שפורסם מהזירה נראו כבאים מחלצים נפגע מתוך ערימת ההריסות, ולאחר מכן ארבעה מאנשי צוותי ההצלה מפנים אותו על אלונקה.

כוחות החירום הסתייעו ברחפנים לסריקת האזור והשתמשו בפנסים כדי להמשיך בחיפושים עם התקרבות החשכה. בתיעוד נוסף נראו המחלצים מפנים חפצים ביתיים, בהם כריות ותנור שניזוק, תוך כדי חפירה בהריסות בניסיון לאתר נפגעים נוספים.

במקביל, האגף לניהול מצבי חירום של עיריית ניו יורק הקים מרכז סיוע של הצלב האדום עבור תושבי פלטבוש שנפגעו מקריסת המבנה.