הרב שמואל אליהו: זו האמת שהתבררה בבחירות

הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, פרסם סרטון בו הוא מתייחס לתוצאות הבחירות והחשש מהקמת ממשל שמאל בתמיכת המפלגות הערביות.

הוא יוצא כנגד תחושת הפחד בקרב אנשי המחנה הלאומי ומבהיר כי "הקדוש ברוך הוא לא יצא להפסקה, לא הפסיד בבחירות. מי שדאג לעם ישראל אלפי שנים, מי שדאג לנו עד עכשיו, לא יעזוב אותנו".

הרב אליהו מצביע בסרטון על צביעות הקמפיין לגיוס חרדים וחשיפת פניהם של חברי הכנסת הערבים כהוכחה להשגחת ה'.

"פתאום מתברר שהתורה היא סלע קיומנו, אפילו גוש השינוי מודה בזה. מתוך שלא לשמה בא לשמה. בנוסף, עם ישראל מבין סוף סוף שיש אויב יותר גרוע מאיראן והם תומכי הטרור שבתוכנו", הוא מדגיש.

לדבריו "גם אלה בציבור החרדי שהתנתקו קצת מארץ ישראל וקצת מעם ישראל, מבינים היום יותר מכל דבר אחר שהתורה זה גם ספר בראשית, ארץ ישראל, דוד המלך, מלחמה באויבינו, אי אפשר בלי זה. עם ישראל חי, וינצח יותר ממה שהיה עד עכשיו".