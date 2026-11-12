שוד חריג התרחש בצהריים (חמישי) בכפר קאסם, כאשר מספר חשודים שלבשו בגדים הנחזים למדי משמר הגבול עצרו רכב, איימו בנשק על הנהג ושדדו ממנו תיק שהכיל כסף. שוטרי תחנת כפר קאסם במחוז מרכז הוזעקו בעקבות הדיווח ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, לצד סריקות בניסיון לאתר את החשודים. עוד באותו נושא חילוץ דרמטי: קוף נמצא בתנאים ירודים

ירי הטיל בכפר קאסם: החשוד שוחרר

גבר נרצח בת"א, אישה נורתה למוות בכפר קאסם

7 שיגורים מאיראן מהבוקר, לפחות 14 פצועים מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת כפר קאסם במחוז מרכז פתחו בחקירה עם קבלת דיווח אודות חשד לאירוע שוד בכפר קאסם". לפי המשטרה, במהלך האירוע "מספר חשודים לבושים בבגדים אשר נחזים להיראות למדים שלפו כלי נשק לעבר אדם ונמלטו מהמקום". עוד נמסר כי שוטרי התחנה מבצעים סריקות לאיתור החשודים, וכי הרקע ונסיבות האירוע נמצאים בבדיקה.

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו