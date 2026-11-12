משטרה בארה"ב, ארכיון צילום: אייסטוק

אדם אחד נרצח וארבעה נוספים נפצעו היום (חמישי) באירוע ירי בשכונת לוגן סירקל בוושינגטון, במרחק של כקילומטר וחצי מהבית הלבן. אחד הפצועים נמצא במצב קשה. על פי הודעת המשטרה המקומית, החשוד בירי התבצר בבניין באזור, וכאשר כוחות המשטרה הגיעו למקום הוא ירה בעצמו. בעקבות הירי הוזעקו לזירה כוחות משטרה גדולים, שסגרו רחובות סמוכים והורו לתושבים ולעוברי אורח להתרחק מהאזור. במקביל, בתי ספר בקרבת מקום הוכנסו לסגר זמני כאמצעי זהירות. עוד באותו נושא מתה חיילת המשמר הלאומי שנורתה בוושינגטון

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דרמה על גשר ג'ורג' וושינגטון גם סוכנים של הרשות הפדרלית לאכיפת חוקי הנשק והנפץ (ATF) נשלחו לזירה כדי לסייע לכוחות המקומיים בחקירת האירוע. שכונת לוגן סירקל, שבה התרחש הירי, היא אזור מגורים ובילויים מרכזי בבירה האמריקנית. באוגוסט 2025 אירע בה מקרה אלימות נוסף, כאשר עובד לשעבר בממשל טראמפ הותקף בידי קבוצת נערים. ימים ספורים לאחר אותה תקיפה הודיע הנשיא דונלד טראמפ על העברת האחריות הביטחונית בעיר לידי הממשל הפדרלי ועל פריסת מאות חיילים מהמשמר הלאומי, כחלק ממאמץ להיאבק בפשיעה בבירה. כוחות המשמר הלאומי נותרו פרוסים בוושינגטון גם כיום, בעוד הרשויות ממשיכות לחקור את נסיבות אירוע הירי הנוכחי.