יגאל ברנד נטש את האולפן חדשות 13

עימות חריג התרחש באולפן חדשות 13, כאשר מנכ"ל ההנהגה העולמית של בית"ר, רס"ן במיל' יגאל ברנד, קם ממקומו ועזב את הפאנל בעקבות כניסתו של יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ יוסף ג'בארין.

ברנד, ששירת מאות ימי מילואים ונפצע במהלך המלחמה, סירב להשתתף בדיון לצד ג'בארין והודיע על עזיבתו לעיני הנוכחים באולפן בשידור חי.

"סליחה, אני אחרי 600 ימי מילואים, נלחמתי בעזה ובלבנון וגם נפצעתי, אני לא יושב באולפן עם תומך טרור", אמר ברנד רגע לפני שנטש את האולפן.

לאחר הדברים קם ברנד ממקומו ויצא מהאולפן, במחאה על השתתפותו של חבר הכנסת בפאנל.