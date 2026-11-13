נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר הערב (חמישי) כי לא יהסס להורות על חידוש התקיפות הצבאיות נגד איראן במידת הצורך. בריאיון שהעניק לערוץ Salem News Channel, התייחס טראמפ למצב הלחימה, למשבר הפנימי בטהרן וליחסיו עם ישראל.

כשנשאל אם יהסס להפעיל שוב כוח צבאי נגד המשטר האיראני, השיב הנשיא האמריקני: "לא. לא אהסס. אנחנו מצליחים מאוד כרגע. אנחנו מפיקים יותר נפט מאשר לפני תחילת המלחמה, אם אפשר לקרוא לזה מלחמה. אנחנו מפיקים יותר נפט".

טראמפ הוסיף כי אם יזהה שהדברים מתפתחים בכיוון ההפוך, יפעל שוב - וציין: "וייתכן שאעשה את זה כבר עכשיו". בנוגע לאפשרות של תקיפה להשמדת תשתיות התעשייה שנותרו באיראן והמתקן בהר מכוש, אמר: "זה יכול לקרות".

בדבריו שיבח טראמפ את תוצאות הפעילות הצבאית האמריקנית וציין כי ארה"ב לא ספגה אבדות בחודשים האחרונים: "אתם יודעים, לגבי המלחמה, אנחנו נלחמים בקצב די מהיר במשך שלושה שבועות, לא שבעה חודשים, אלא שלושה שבועות. אף אחד לא נהרג בחמשת החודשים האחרונים. אתם יודעים, ברוסיה מאבדים 25 אלף בני אדם בחודש, בין רוסיה לאוקראינה, בעיקר חיילים. אנחנו לא איבדנו חייל כבר חמישה חודשים, ואנחנו שולטים במפרץ".

בנוסף, טען טראמפ כי המשטר בטהרן נמצא על סף קריסה כלכלית ופנימית, ודחה את ההצהרות הפומביות של ההנהגה האיראנית: "המשטר שלהם קורס. ומה שהתקשורת שלהם מציגה שונה מאוד מהמציאות. אתם יודעים, הם תמיד משמיעים הצהרות תקיפות כמו 'אנחנו מצליחים, אנחנו נילחם בחזרה...' אבל הם לא מצליחים. יש להם אינפלציה של 301%, הכלכלה שלהם הרוסה והם לא משלמים לחיילים שלהם".

בהמשך הריאיון התייחס טראמפ למעמדו בישראל. לשאלה אם הוא עדיין רואה בעצמו את הנשיא הפרו-ישראלי ביותר בתולדות ארה"ב, ענה: "ובכן, אני אכן כזה".

הוא אף טען כי הפופולריות שלו בארץ גבוהה מזו של הפוליטיקאים המקומיים: "בישראל יש לי 99% תמיכה. אני האדם הפופולרי ביותר. כשכל זה יסתיים, אני יכול לנסוע לישראל ולהפוך לראש הממשלה. יש לי השפעה רבה מאוד בישראל".