אירוע חלוקת מלגות לתלמידי ישיבות ואברכים שנכלאו בכלא הצבאי בשל סירובם להתגייס לצה"ל או להסדיר את מעמדם יתקיים במוצאי שבת הקרובה באולמי "ארמונות חן" בבני ברק.

במסגרת האירוע יחולקו למשתתפים הזכאים מלגות בסכום כולל של 147 אלף שקלים, במטרה להעניק תמיכה כספית לצעירים החרדים שנכלאו על רקע סוגיית הגיוס.

במהלך הערב צפויים לשאת דברים רבנים ודיינים, לצד דברי חיזוק שיישא הרב ליאור גלזר.

בחלקו המוזיקלי של האירוע יופיעו מקהלת "מלכות" בניצוחו של פנחס ביכלר, הזמר יוסי לייפער והקלידן שלומי בוכנר. במקום יוגש גם כיבוד למשתתפים.

האירוע מתקיים על רקע הרחבת הליכי האכיפה נגד צעירים חרדים שלא התייצבו לשירות צבאי, בעקבות פסיקת בג"ץ שהובילה לשינוי במדיניות הגיוס.

על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, מאז החל יישום צווי הגיוס נשלחו צווים לכ-80 עד 90 אלף צעירים חרדים שהיו בעבר במעמד "תורתו אומנותו". מתוכם, כ-64 אלף צעירים שלא נענו לצווי ההתייצבות שהוצאו להם מוגדרים כיום כעריקים בידי רשויות הצבא.