המשטרה אישרה היום (שישי) כי הציבה צלפים וקלעים על גגות מבנים בעיר רהט, במסגרת פעילות מבצעית נגד חמושים המעורבים באירועי ירי באזור.

הפריסה בוצעה בהוראת מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, שהחליט לתגבר את הפעילות בעיר באמצעות יחידות מיוחדות בעקבות הערכת מצב שקיים.

האישור הרשמי הגיע לאחר שתמונות של חמושים על גגות ברהט הופצו ברשתות החברתיות ועוררו שאלות בקרב התושבים. במשטרה הבהירו כי מדובר באנשי כוחות הביטחון הפועלים במסגרת המבצע.

על פי הודעת המשטרה, הכוחות הונחו לזהות חשודים חמושים המבצעים ירי ולפעול לנטרולם. במשטרה הבהירו כי המדיניות המבצעית נועדה להעביר מסר חד למבצעי הירי: "ירי ייענה בירי".

ההנחיות החדשות הועברו לכלל השוטרים במחוז הדרומי, כחלק מהגברת הפעילות נגד הפשיעה החמורה והסכסוכים האלימים בחברה הבדואית.

לפי נתוני גורמים במשטרה, מתחילת השנה אותרו בדרום יותר מ-600 כלי נשק מסוגים שונים, לצד עשרות אלפי כדורים של תחמושת צבאית גנובה.

במחוז הדרומי מדגישים כי כוחות רבים פועלים כעת ביישובים הבדואיים בניסיון למנוע התלקחות של סכסוכים קיימים, לאתר חשודים מרכזיים בפעילות פלילית ולהביאם למעצר ולהעמדה לדין.

במשטרה מסרו כי מטרת הפעילות היא להמשיך במגמת הירידה באירועי הירי ולמנוע הסלמה נוספת באזור.