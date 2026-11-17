אירוע חריג עורר בהלה בקיבוץ גבולות שבעוטף עזה, לאחר ששני תושבי רהט נכנסו לשטח הקיבוץ ברכב כשהם חובשים כיפות, מבלי שעברו בידוק בכניסה.

האירוע התרחש לפני כשבועיים והחשודים פרסמו תיעוד ברשת מהכניסה לקיבוץ. בעקבות פעילות של גורמי הביטחון בקיבוץ הועבר דיווח למשטרה, שפעלה לאיתור השניים ולבירור נסיבות כניסתם.

במשטרת ישראל אישרו כי בעקבות קבלת התיעודים פעלו שוטרי תחנת רהט לאיתור המעורבים ולחקירת נסיבות האירוע.

"כל תלונה ודיווח המתקבלים במשטרה ומעלים חשד לביצוע עבירה פלילית, נבדקים ונחקרים ביחס לראיות הקיימות", נמסר מהמשטרה.

עוד ציינו כי המעורבים אותרו והובאו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחרר החשוד בתנאים.

מהמועצה האזורית אשכול נמסר: "בעקבות פעולה של אנשי כוחות הביטחון ביישוב, הועבר המידע במיידי למשטרה, שפעלה במהירות ועצרה את השניים. בתום החקירה לא עלה חשד לאירוע פלילי או לאומני, והם שוחררו והורחקו מהמקום".