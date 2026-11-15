חרף חודשים של תקיפות אמריקניות וישראליות נגדה, איראן עדיין מחזיקה במלאי של כ-1,500 עד 2,500 טילים ושומרת על יכולתה להוציא לפועל מתקפות משמעותיות נגד כוחות ארה"ב ובעלות בריתה באזור. כך דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים אמריקניים.

סוכנויות המודיעין האמריקניות מייחסות להערכה זו רמת ביטחון נמוכה נוכח הקושי לאמוד במדויק את היקף המאגרים שנותרו בידי טהרן ואת מידת מוכנותם לשיגור, אך גורמים רשמיים סבורים כי היכולות הצבאיות האיראניות עודן משמעותיות. הערכות דומות גובשו גם בצה"ל, שלפיהן נותרו בידי טהרן למעלה מ-1,500 טילים בליסטיים.

לפי הדיווח, איראן ממשיכה לחדש את מאגרי הטילים שלה באמצעות רכיבים שאגרה טרם פרוץ העימות בפברואר, אם כי קצב הייצור הנוכחי נמוך משמעותית מזה שקדם למלחמה. במקביל, ברשותה כמויות גדולות של כטב"מים וטילים קצרי טווח המאפשרים לה להמשיך לתקוף ברחבי המזרח התיכון.

ב"וול סטריט ג'ורנל" צוין כי התקיפות האיראניות ממשיכות להסב נזק למתקנים צבאיים אמריקניים, למערכות מכ"ם ולמערכות התרעה מוקדמת. עוד נמסר מגורמים אמריקניים וישראליים כי כאמצעי זהירות הועברו נכסים צבאיים אמריקניים רבים לשטח ישראל, הנחשבת למרחב בטוח יותר.

כמו כן, איראן שיפרה את דיוק פגיעותיה באזור הודות לשדרוג איסוף המודיעין ובחירת המטרות, סיוע מצד שותפותיה ובראשן רוסיה, ותיאום משופר בין שיגורי טילים לכטב"מים.

ממצאים אלה עומדים במרכז הדיונים בממשל טראמפ באשר לחידוש הפעילות הצבאית הנרחבת נגד טהרן. לעת עתה החליט הנשיא דונלד טראמפ להתמקד בהמשך הסנקציות הכלכליות והמצור הימי ולהימנע מאישור מערכה אווירית נרחבת נוספת, בין היתר על רקע הפצרותיהן של בעלות הברית במפרץ החוששות ממתקפות תגמול איראניות.

במהלך ההפוגה בלחימה ניסה סגן הנשיא, ג'יי.די. ואנס, ליצור ערוץ קשר דיפלומטי עם בכיר איראני המזוהה עם הקו הנוקשה במשטר, אך טראמפ הורה לו בהמשך לחדול מכך ולהתמקד בענייני פנים.

בבית הלבן ממשיכים להצהיר כי המערכה הצבאית האמריקנית, מבצע "זעם אדיר", פגעה קשות בכוחות הצבא של איראן וכי הלחץ הכלכלי מעמיק את הפגיעה במשטר.

עם זאת, אף שהשמדת מערך הטילים הבליסטיים של טהרן הוגדרה כאחד היעדים המרכזיים במערכה המשותפת של ארה"ב וישראל, גורם צבאי ישראלי הודה כי האיראנים מתאוששים ונערכים לחידוש הלחימה: "הם משקמים את יכולותיהם ומתחמשים מחדש", אמר הגורם.