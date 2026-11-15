צה"ל החל בהקמת כיתות כוננות ביישובים המתחדשים בצפון השומרון, כחלק מחיזוק מערך הביטחון המקומי בעקבות חזרת התושבים לאזור.

האימון הראשון התקיים ביישוב שא-נור, בהשתתפות תושבים שחזרו אליו 21 שנים לאחר שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות.

כיתות הכוננות החדשות מורכבות ממתנדבים מקרב תושבי היישובים, בהם לוחמים וקצינים במילואים. במסגרת ההכשרה עוברים המתנדבים אימון מרוכז בן יומיים, הכולל מטווחים ותרגולות מבצעיות. בתקופה הקרובה צפויים להתקיים אימונים דומים בכלל היישובים החדשים באזור.

בין המשתתפים באימון בשא-נור היה ראש המועצה האזורית שומרון, סרן (במיל') יוסי דגן, שחזר השנה להתגורר ביישוב שממנו פונה לפני 21 שנה.

לצידו השתתפו עקיבא סמוטריץ', זאב וסרטייל ודוד פדידה, שהתגוררו אף הם בשא-נור לפני ההתנתקות ושבו אליו במסגרת "תוכנית ההתחברות". גם יו"ר ועד היישוב, יהושע לבנון, לוחם במילואים, הצטרף לכיתת הכוננות המקומית.

צה"ל סיפק למתנדבים את כלי הנשק וציוד הלחימה, ואילו המועצה האזורית שומרון פועלת להשלמת הציוד באמצעות תרומות שגויסו מקהילות יהודיות בחו"ל.

במועצה ציינו את הסיוע של קהילות תורמים מארצות הברית ושל "קרן ישראל אחת" (One Israel Fund), המסייעת למיזמי ביטחון והתיישבות בשומרון.

דגן אמר כי הקמת כיתות הכוננות היא חלק בלתי נפרד מחידוש ההתיישבות בצפון השומרון: "חזרתנו לצפון השומרון מלווה בעשייה ביטחונית נחושה ובבניית קיר ברזל של הגנה. כיתות הכוננות מורכבות מהתושבים החלוצים שעומדים בחזית יחד עם חיילי צה"ל ומגנים על הבית".

הוא הוסיף: "אני מודה לצה"ל על העבודה המשותפת, ולתורמים היקרים מידידי השומרון בארה"ב שנרתמו לסייע, תודה מיוחדת ל'קרן ישראל אחת', אשר שותפים איתנו הלכה למעשה בבניין ובהגנת הארץ. שילוב הכוחות הזה מבטיח את ביטחון התושבים ואת המשך תנופת ההתיישבות".

דגן בתרגיל צילום: מועצת שומרון

יהושע לבנון אמר: "חזרנו לצפון השומרון, אנחנו מעמיקים את האחיזה ביישובים בכלל התחומים, גם בביטחון. מודים לצה"ל, למועצה, לתורמים ולכלל הגורמים על חיזוק הביטחון בישובים".

במקביל להכשרה בשא-נור, פועלת כיתת כוננות גם ביישוב הר עיבל, שהוקם מחדש לפני מספר חודשים. יו"ר ועד היישוב, אבי קאשי, סיפר כי הכיתה מורכבת מתושבי המקום ופועלת בפיקודו של רבש"ץ היישוב, בנימין קליין, בשיתוף חטיבת שומרון ומחלקת הביטחון של המועצה האזורית.

לדבריו, לצד האימונים מקיימים חברי הכיתה סיורים בסביבת היישוב ובציר הגישה אליו, במטרה למנוע פעילות חבלנית עוינת.

"כחלק מהיערכות להגנת היישוב, כיתת הכוננות מבצעת סיורים מעת לעת, סביבות היישוב, על מנת להרחיק פעילויות פח"ע, בציר הגישה, ובסביבת היישוב", אמר קאשי.

הוא סיכם בהבעת תודה למועצה האזורית שומרון ולמחלקת הביטחון על שיתוף הפעולה והסיוע בהקמת מערך ההגנה המקומי.