היזם החרדי עזרא אונגר, המתגורר בניו יורק, מנסה לרכוש את השליטה בחברת התעופה ארקיע ומציב תנאי מרכזי לעסקה: הפסקת פעילות הטיסות בשבת. כך דווח ב"כלכליסט".

על פי הדיווח, אונגר העביר ביום שישי הצעת רכישה חדשה לנציגי חברת תו"ת, המחזיקה ב-22% ממניות ארקיע מטעם העובדים. ההצעה כוללת הזרמת הון לחברה, התחייבויות להגנה על העובדים ושילוב נציג מטעמם בדירקטוריון.

לצד זאת, העובדים יידרשו לוותר על מרבית אחזקותיהם בחברה. לפי ההערכות, אונגר מציע להשאיר בידיהם כ-3% בלבד מהמניות, לעומת 22% כיום.

בתמורה מציע אונגר להעניק לעובדים מושב בדירקטוריון החברה והגנות מפני פיטורים ומהלכי התייעלות.

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר בהצעה נוגע לאופי פעילותה של ארקיע. אונגר מבקש שהחברה תחדל להפעיל טיסות בשבת, מהלך שעשוי לשנות את מדיניות הפעילות שלה.

נציגי העובדים, בראשות יו"ר דירקטוריון תו"ת אבי אדרי, טרם הודיעו אם בכוונתם לקבל את ההצעה.

ההכרעה צפויה להתקבל על רקע לוח זמנים קצר במיוחד: קבוצת המשקיעים שכבר חתמה על הסכם לרכישת ארקיע העניקה לעובדים אפשרות להציג עד מחר (שני) הצעה חלופית בתנאים זהים.

קבוצת הרוכשים כוללת את יריב לרנר, כידן דהרי, ירון אדיב ועינב אדיב-ברר. הארבעה התחייבו לסגת מהעסקה אם העובדים יצליחו להעמיד הצעה מתחרה שתעמוד בתנאים שנקבעו.

אונגר אינו מתעניין חדש בארקיע. לפני כארבעה חודשים כבר הגיש הצעת רכישה, אלא שמאז הורע מצבה הפיננסי של חברת התעופה, והיא נדרשת להזרמת כספים דחופה כדי להמשיך בפעילותה.

על פי ההסכם עם קבוצת הרוכשים הנוכחית, המשקיעים אמורים להזרים לארקיע 30 מיליון דולר. במקביל, האחים נקש צפויים להזרים 8.5 מיליון דולר ולוותר על חוב בסך 4.5 מיליון דולר, בעוד המדינה אמורה להעביר לחברה 7.8 מיליון דולר נוספים.

גם הצעתו החדשה של אונגר מבוססת על הזרמה של 30 מיליון דולר, ולפי הדיווח הוא צפוי לצרף משקיעים נוספים למימון העסקה.