טוד קלייטון, תושב טורונטו בן 53 שאינו יהודי, מקדיש את סופי השבוע שלו לשיקום מצבות בבית קברות יהודי בעיר, ללא כל תמורה.

קלייטון, העובד במשרה מלאה בתחום הטכנולוגיה, מנקה מצבות ישנות ומחזיר להן את מראן המקורי, מתוך רצון לשמח את משפחות הנפטרים.

על פי דיווח באתר The Canadian Jewish News, במהלך חודשי הקיץ האחרונים פעל קלייטון בבית הקברות היהודי "רוזלון", שם הסיר שכבות של לכלוך וטחב שהצטברו על מצבות במשך שנים.

"לא מעט אנשים שאלו אותי למה אני עושה את זה", סיפר. "התשובה שלי פשוטה: זה משמח את המשפחות של אלו שהלכו לעולמם, וזה עושה לי טוב על הלב. מה יכול להיות רע בזה?".

תחביבו של קלייטון החל בניקוי מצבות של קרובי משפחתו בעיר הולדתו גודריץ' שבאונטריו. לאחר שהנסיעות לשם הפכו לממושכות מדי, החליט להמשיך בפעילות בבית קברות סמוך למקום מגוריו.

לפני שהחל בעבודתו בבית הקברות היהודי, ביקש אישור מהנהלת המקום והקפיד לקבל גם את הסכמת משפחות הנפטרים.

כך הכיר את אסתר נייברג, ילידת טורונטו המתגוררת כיום בירושלים, שביקשה ממנו לחדש את מצבות הוריה.

"נאלצתי להמתין עד האביב, כי כשהיא פנתה אליי כבר היה קר מדי לעבוד בחוץ", סיפר קלייטון. "אבל כשהשלמתי את העבודה, היא הייתה פשוט ברקיע השביעי".

נייברג התקשתה להסתיר את התרגשותה. "היה פשוט תענוג לעבוד איתו, לא האמנתי למראה עיניי. כשגיליתי שהוא בכלל לא יהודי, חשבתי לעצמי: 'אלוהים אדירים, זה באמת משהו מיוחד'. הוא פשוט נשמה טובה".

קלייטון סירב לקבל תשלום עבור עבודתו, ונייברג בחרה להודות לו באמצעות תרומה בשמו לעמותה קנדית למען חתולים.

בהמשך פנתה אליו תמי פיינסטון משיקגו, לאחר שגילתה כי מצבת אחד מאבות משפחתה בטורונטו נמצאת במצב ירוד. קלייטון נענה לבקשה וניקה את המצבה פעמיים, בשל סוג השיש הישן שספג לכלוך רב.

אלא שהקשר ביניהם לא הסתיים עם השלמת העבודה. לאחר שפיינסטון עברה ניתוח משמעותי, שלח לה קלייטון הודעה כדי לשאול לשלומה וסיפר כי אמר עבורה תפילת "מי שברך" לרפואה שלמה.

"הייתי בהלם שהוא בכלל מכיר את התפילה הזו, הרי הוא לא יהודי", סיפרה פיינסטון.

למרות שאינו יהודי, קלייטון מקפיד לכבד את המנהגים בבית הקברות. בין היתר, לפני שהוא מנקה מצבה הוא אוסף בזהירות את האבנים שהניחו עליה המבקרים, ובסיום העבודה מחזיר אותן למקומן המדויק.

לדבריו, בתחילת הדרך חשש שנוכחותו במקום תעורר חשדנות, אך המשפחות קיבלו את פעילותו בהערכה. כל מצבה דורשת כשעה של עבודה, שבמהלכה הוא משתמש בחומר ניקוי ביולוגי להסרת לכלוך וטחב.

"מבחינתי זו לא רק אבן. זה ייצוג פיזי של אדם שהיה חי", הסביר קלייטון, שמספר כי לעיתים הוא אף מדבר אל הנפטרים במהלך עבודתו.

כשנשאל אם היה מעדיף לבצע את אותה פעילות בבית קברות נוצרי, השיב: "זה לא משנה לי אפילו במילימטר".