עם סידור בשתי הידיים: נהגת נתפסה מתפללת בזמן נהיגה

שוטרי משטרת התנועה הארצית באזור לכיש הבחינו בנהגת שקראה והתפללה מתוך סידור במהלך הנסיעה, כשהיא מחזיקה אותו בשתי ידיה ומסיטה את מבטה מהכביש.

השוטרים הורו לה לעצור בצד הדרך בעקבות נהיגתה בחוסר זהירות.

במהלך השיחה עם הנהגת הבהירה לה אחת השוטרות את הסכנה שבמעשיה: "אני גם אדם מאמין, אני גם מתפללת כל בוקר... הבחנו בך כשאת מחזיקה בשתי הידיים בסידור בזמן נהיגה, המבט שלך סוטה כלפי מטה וחוזר לכביש, הידיים שלך לא נמצאות על ההגה".

"בלימה הכי קטנה של מי שנמצא לפנייך ואני פוגשת אותך באירוע אחר...", אמרה השוטרת. הנהגת לא ניסתה להצדיק את התנהגותה והשיבה: "אני יודעת שאני לא בסדר".

במסגרת אותה פעילות פעלו השוטרים גם בצומת פלוגות נגד נהגים שעקפו את הפקק ונדחפו לפני כלי רכב שהמתינו כחוק. במשטרה הסבירו כי התנהגות זו מאלצת נהגים אחרים לבלום או לסטות מנתיבם ועלולה לגרום לתאונות.

אחד הנהגים שנתפסו במהלך האכיפה נקנס ב-1,000 שקלים.

הפעילות נערכה כחלק ממבצע "מחויבים לחיים", שמובילים אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במטרה לצמצם את מספר ההרוגים בתאונות הדרכים.