דני אלגרט, חבר מפלגת הדמוקרטים ואחיו של איציק אלגרט שנחטף מקיבוץ ניר עוז ונרצח בשבי חמאס, תקף בחריפות את חבר הכנסת אלישע מדן מהליכוד בעקבות החלטתו להקים אוהל אחדות סמוך לכנסת.

אלגרט האשים את מדן בצביעות וטען כי לא התייצב לצדו במהלך מאבקו להשבת החטופים. אלא שבמהלך המלחמה שירת מדן כלוחם מילואים ברצועת עזה, שם נפצע באורח אנוש ואיבד את שתי רגליו.

"אלישע מדן, זו צביעות לא אחדות", פתח אלגרט את הפוסט שפרסם ועורר סערה. "כשאני שבתתי רעב במשך 180 יום למען השבת החטופים ולהפסקת ההפקרה, לא ראיתי אותך מתייצב לצדי. לא שמעתי אותך זועק את זעקתי ולא ראיתי אותך נושא איתי בנטל המאבק".

בהמשך הוסיף: "עכשיו אתה קורא לאחדות? אחדות אינה סיסמה שמנופפים בה כשנוח. היא נמדדת דווקא ברגעים שבהם מישהו נאבק על הערכים שאתה טוען שאתה מאמין בהם".

אלגרט חתם את דבריו במתקפה נוספת: "אתה קורא לאחדות, אבל כשנדרשה ממך עמידה לצד מי שנאבק על החטופים, לא היית שם. זו לא אחדות. זו צביעות".

המתקפה של אלגרט הגיעה בעקבות הודעתו של מדן אמש על הקמת אוהל אחדות סמוך למשכן הכנסת בירושלים. "יוצא לדרך. בשבת הזאת קיבלתי החלטה. אני יוצא לירושלים להקים אוהל ליד הכנסת בקריאה לאחדות", כתב מדן.

"אני מתכוון לשבת באוהל ביום ובלילה, בקור ובגשם, כדי לבטא את הקול של חלקים גדולים בעם שלא מפסיקים לפנות אלי עם הכמיהה לאחדות", כתב.

מדן הסביר את מטרת היוזמה: "הגעתי לכנסת כדי לעזור לעם הזה להישאר עם אחד. בשנים האחרונות ראינו מה אנחנו מסוגלים לעשות כשאנחנו יחד - בשדה הקרב, בעורף, בהתנדבות, בבית. הגיע הזמן שגם בית הנבחרים ייראה ככה".

את הודעתו חתם בהזמנה לציבור: "האוהל פתוח לכולם. בואו לשבת, לשתות כוס תה חם, ולדבר. נתראה באוהל".

מדן התגייס למילואים עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר 2023 והשתתף בלחימה בעוטף עזה. בהמשך הצטרף לגדוד 697 בעוצבת המילואים חצי האש, שפעל בצפון רצועת עזה.

ב-10 בנובמבר 2023, במהלך פעילות מבצעית באזור בית חאנון, נפגע הכוח שבו לחם מפיצוץ מטען סמוך לפיר מנהרה. ארבעה לוחמים נהרגו בתקרית, בהם מפקד הפלוגה, רס"ן משה ידידיה לייטר.

מדן נפצע באורח אנוש, ושתי רגליו נקטעו בעקבות הפיצוץ. לאחר אשפוז ממושך ותהליך שיקום החל להשתמש בפרוטזות, ובהמשך פעל לקידום מסרים של אחדות ולכידות חברתית.