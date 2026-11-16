כוכב ה-NBA קייל קוזמה, שהביע פעמים רבות תמיכה בישראל מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, מבהיר כי אין בכוונתו לחזור בו מעמדותיו חרף הביקורת שהוא סופג ברשתות החברתיות.

בריאיון בלעדי לערוץ "ספורט 5" התייחס קוזמה, שחקנה של מילווקי באקס, לעמידתו לצד ישראל, לחברותו עם הכדורסלן הישראלי דני אבדיה ולרצונו לבקר בארץ.

קוזמה, שזכה באליפות ה-NBA עם לוס אנג'לס לייקרס בשנת 2020, שיחק לצדו של אבדיה במדי וושינגטון ויזארדס. השניים היו חברים לקבוצה בעת מתקפת 7 באוקטובר ופרוץ המלחמה בעקבותיה.

בעוד שספורטאים מקצוענים רבים נמנעים מלהתבטא בפומבי בנושא, קוזמה המשיך להביע את עמדותיו גם כשעוררו תגובות שליליות ברשת. כשנשאל מדוע ספורטאים אחרים נמנעים מלהביע תמיכה בישראל, טען כי הדבר נובע מחוסר ידע ומנטייה לאמץ את דעת הרוב במקום לבחון את הדברים באופן עצמאי.

"זה חוסר מידע, זה הכול. לאנשים לא בהכרח אכפת מהרבה דברים, במיוחד בעולם שלנו. אם זה לא נוגע להם אישית, לא באמת אכפת להם. הם מסתכלים על מה שכולם אומרים במקום לחשוב בעצמם בצורה ביקורתית", אמר.

קוזמה דחה את הביקורת המופנית כלפיו והדגיש את חשיבותם של חופש הביטוי והחשיבה העצמאית: "אני לא יודע. זה באמת לא משנה לי. אלה סתם אנשים אקראיים שמדברים בלי שהם באמת יודעים מספיק או מבינים את הנושא. זה די עצוב, כי אני חושב שכולנו צריכים לרצות לחיות בעולם שבו יש חופש ביטוי ואפשרות לחשוב באופן ביקורתי ועצמאי".

אלוף ה-NBA נשאל גם אם הקשר שלו עם אבדיה השפיע על עמדותיו כלפי ישראל. קוזמה הודה כי ייתכן שהשיחות ביניהם השפיעו עליו במידה מסוימת, וסיפר כי לאחר פרוץ המלחמה הפנה שאלות רבות לחברו הישראלי לקבוצה. לדבריו, השיחות סייעו לו להעמיק ברקע ההיסטורי של הסכסוך, אף שהדגיש כי כבר קודם לכן גיבש לעצמו עמדות בנושא.

לצד ההתייחסות למלחמה, הביע קוזמה התלהבות מהאפשרות לבקר בישראל. כשנשאל מתי הוא מתכוון להגיע לארץ, השיב: "זה יקרה בקרוב. בקרוב, כן". לשאלה אם שוחח עם אבדיה על ביקור אפשרי, הסביר: "לא איתו, אלא באופן כללי. כן, באופן כללי. זה טיול טוב למי שמתעניין בהיסטוריה".

קוזמה, שמעולם לא ביקר בישראל, סיפר כי הוא מתעניין מאוד בהיסטוריה וכי היה רוצה במיוחד לבקר בירושלים ובאתרים הקשורים לחייו של ישו, ובהם נהר הירדן. הוא הביע תקווה שהמצב הביטחוני יאפשר לו להגיע לארץ, וציין כי הוא מצפה לביקור שיהיה עבורו גם חוויה רוחנית משמעותית.