עורך דין בריטי מלונדון הושעה מעיסוק במקצוע למשך ארבעה חודשים בעקבות שורת פרסומים אנטישמיים ברשתות החברתיות, שבהם קרא בין היתר לחיסול הציונים ברחבי העולם ולהשמדת מדינת ישראל. כך דיווח העיתון הבריטי "טלגרף".

פורז חאן, העוסק בעריכת דין מאז 1988, הועמד לדין משמעתי בעקבות התבטאויות שפרסם בחשבון הלינקדאין שלו. ההליך התנהל בפני הגוף המפקח על עורכי הדין המופיעים בבתי המשפט בבריטניה.

לפי ה"טלגרף", חאן פרסם שורה של הודעות שבהן הציג את הציונות כאידיאולוגיה מסוכנת שיש למגר, וקרא לפעולה נגדה ברחבי העולם. בחודש מרץ בשנה שעברה כתב באחד מפרסומיו: "יש רק פתרון אחד לרוע שהוא הציונות. אם לא יתבצע טיהור עולמי מוחלט, הכת המזיקה הזאת תמשיך להפיץ את השנאה, רצח העם והרוע שלה".

בפרסום אחר האשים את ישראל בכך שמעשיה מעודדים הצטרפות לחמאס, והשתמש בביטוי "פתרון סופי" בהתייחסו לעתידה של המדינה היהודית: "כלי הגיוס הטוב ביותר של חמאס בישראל הוא ישראל עצמה, מדיניות הרשע שלה וצה"ל. יש רק פתרון סופי אחד לבעיה הזאת שנקראת ישראל", כתב.

בהתבטאות נוספת קרא לחיסול ציונים ברחבי העולם, תוך שהוא מאשים את ישראל בביצוע פשעי מלחמה: "ישראל היא ישות קולוניאליסטית, גוזלת אדמות, המנהיגה אפרטהייד ומבצעת פשעי מלחמה. היא נשלטת בידי פושעי מלחמה שמבצעים רצח עם, פשעי מלחמה ומפרים את החוק הבינלאומי. העולם צריך לחסל את הציונים בכל רחבי העולם".

על פי הדיווח, חאן המשיך לפרסם מסרים דומים גם בחודש שלאחר מכן. באחד מהם כינה את ישראל "ישות מתועבת לחלוטין", והוסיף: "יש רק פתרון סופי אחד לבעיית ישראל". בפרסום אחר השתמש בהתבטאות אנטישמית נוספת וכתב: "חלאות כאלה צריכות להיות בתא גזים".

בית הדין המשמעתי קבע כי הפרסומים מהווים עבירת משמעת מקצועית, בשל תוכנם האנטישמי ואופיים הפוגעני. בהחלטתו ציין בית הדין כי ההתבטאויות, "בין אם בוחנים אותן כמכלול ובין אם כל אחת בנפרד, ובהתחשב בהקשר שבו נאמרו, היו אנטישמיות ו/או פוגעניות באופן חמור".

בעקבות ההחלטה הושעה חאן, העובד כעורך דין עצמאי ומתמחה במשפט פלילי, בדיני הגירה ובדיני משפחה, מעיסוק במקצוע למשך ארבעה חודשים. בנוסף, הוא חויב לשלם הוצאות משפט בסך 2,880 ליש"ט. על החלטת בית הדין ניתן עדיין להגיש ערעור.