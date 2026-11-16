סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, טרם החליט אם להתמודד על מועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות בבחירות 2028, והוא אינו צפוי לקבל החלטה סופית לפני תחילת השנה הבאה. כך דיווח אתר החדשות "אקסיוס" מפי שני מקורות המעורים בתוכניותיו.

לפי הדיווח, ואנס עשוי להמתין עד סוף האביב לפני שיכריז בפומבי על כוונותיו, אף שבשלב זה הוא נחשב למועמד המוביל לרשת את הנשיא דונלד טראמפ כמועמד הרפובליקני לנשיאות. גורמים המעורים בהתלבטויותיו של סגן הנשיא סיפרו כי הוא עדיין אינו בטוח אם ברצונו להתמודד, וכי הוא ממשיך לדון באפשרות עם בני משפחתו, בהם רעייתו אושה, לאחר לידת ילדם הרביעי.

על פי "אקסיוס", לוח הזמנים לקבלת ההחלטה נקבע עוד לפני בחירות האמצע שנערכו לאחרונה, אך יועציו מודים כי הוא עשוי להשתנות. בדיווח צוין כי ההפסדים שספגה המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע הוסיפו קשיים להתלבטויותיו של ואנס, והעלו שאלות בנוגע להמשך דרכה של המפלגה והאם עליה לדבוק בקו הפוליטי שהתווה טראמפ.

עם זאת, מקורביו של ואנס טוענים כי תוצאות הבחירות לא פגעו באופן משמעותי במעמדו כמועמד המוביל בשלב המוקדם של המרוץ. לדבריהם, מסע הבחירות שקיים ברחבי ארצות הברית לקראת בחירות האמצע אף סייע לו לחזק את קשריו עם נבחרי ציבור רפובליקנים, פעילי מפלגה וארגונים פוליטיים ברחבי המדינה. אנשים המקורבים לוואנס מסרו כי יועציו הפוליטיים הבכירים סבורים שעליו להתמודד לנשיאות ומעריכים כי בסופו של דבר יבחר לעשות זאת.

בדיווח הוערך כי הקשר ההדוק של סגן הנשיא לממשל טראמפ עלול להפוך לחיסרון פוליטי אם מצביעי המפלגה הרפובליקנית יבקשו לשנות כיוון בעקבות ההפסדים בבחירות. אחת הסוגיות הרגישות מבחינתו היא המערכה הצבאית של הממשל נגד איראן: לפי דיווחים, ואנס התנגד למלחמה בשיחות סגורות, והביקורת שהשמיע על העימות לאחר בחירות האמצע התפרשה בקרב חלק מהרפובליקנים כניסיון להרחיק את עצמו מהחלטתו של טראמפ לפתוח במבצע הצבאי.

טראמפ הודה בהמשך כי "הרבה אנשים לא אהבו את ההתבטאויות של ואנס" בנוגע למלחמה, אך הבהיר כי הוא עצמו אינו נמנה עמם וכי יחסיו עם סגן הנשיא לא השתנו. דובר מטעם ואנס סירב להגיב ל"אקסיוס" על תוכניותיו של סגן הנשיא לקראת הבחירות לנשיאות.