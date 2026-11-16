שר הבריאות חיים כץ החליט למנות את ד"ר ספי מנדלוביץ', לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, לממלא מקום מנכ"ל המשרד עם סיום כהונתו של משה בר סימן טוב.

מנדלוביץ', רופא ומנהל בעל ניסיון במערכת הבריאות הציבורית, כיהן בעבר כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות והיה שותף להובלת המשרד בשנים האחרונות, לרבות גיבוש מדיניות, קידום רפורמות והתמודדות עם מצבי חירום.

במשרד הבריאות ציינו כי ניסיונו הניהולי והמקצועי והיכרותו עם פעילות המשרד נועדו לאפשר רציפות ניהולית בתקופת המעבר.

מינויו של מנדלוביץ' מגיע לאחר ששר הבריאות כץ בחר בפרופ' יצחק קרייס לתפקיד מנכ"ל המשרד, כמחליפו של משה בר סימן טוב.

אלא שבהמשך הודיע קרייס כי לא ייכנס לתפקיד, על רקע סוגיית ניגוד עניינים שהתעוררה סביב המינוי. בעקבות הודעתו נדרש כץ למצוא מועמד אחר להובלת המשרד.

כעת החליט השר להפקיד את ניהול המשרד באופן זמני בידי מנדלוביץ', שכבר מילא בעבר תפקיד בכיר בהנהלתו.

כץ בירך על המינוי ואמר: "ד"ר ספי מנדלוביץ' הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה, רופא ומנהל מנוסה, שהיה שותף להובלת מערכת הבריאות בשנים האחרונות. הוא מכיר היטב את המערכת, את האתגרים ואת המהלכים המרכזיים שעל סדר יומה".

כץ הוסיף: "אני סמוך ובטוח כי ניסיונו, יכולותיו הניהוליות ומחויבותו למערכת הבריאות הציבורית יאפשרו לו להוביל את המשרד במקצועיות ובאחריות, תוך שמירה על רציפות ניהולית וקידום המשימות החשובות העומדות בפניו. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידו".