דניאל גרינברג, לשעבר עוזרו הבכיר של מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם יוסי שלי, הוא המקור המודיעיני שהופנה למשטרה על ידי לשכת ראש הממשלה ערב הבחירות, ומסר מידע שהוביל למעצר פעילי רע"ם שעות לפני פתיחת הקלפיות. כך נחשף היום (שני) בכאן חדשות.

גרינברג שימש בעבר כיועצו של שלי ועסק במסגרת עבודתו בנושאי הפשיעה בחברה הערבית. לפי הפרסום, ראש הסגל של נתניהו, עדו נורדן, הוא שהפנה אותו למשטרה לאחר שהגיע אליו מידע הנוגע לחשדות לעבירות בחירות.

בתחקיר "עובדה" ששודר אמש בחדשות 12 פורסם כי המידע שהעביר המקור הוזן למערכות המודיעין של המשטרה ערב הבחירות, ושימש בסיס לפשיטות על בתי שלושה פעילי רע"ם בדרום ולמעצרם.

לפי התחקיר, הפשיטות נערכו ללא צווי חיפוש, ובמועד המעצרים לא היו בידי השוטרים צווי מעצר. המידע המודיעיני הוצג בהמשך גם לבית המשפט במסגרת הדיונים בהארכת מעצרם.

הפעילים שוחררו מאז, ועל פי הדיווח התיק נגדם צפוי להיסגר. במשטרה ובמשרד המשפטים בוחנים כעת את טיב המידע שנמסר ואת אמינותו.

אמש פרסמו בכאן חדשות הקלטות של ראש הסגל עדו נורדן, שבהן התייחס להעברת המידע למשטרה. "הגיע אזרח עם מידע, חיברתי אותו למשטרה", נשמע נורדן אומר.

בדיווח צוין כי נורדן הציג את מוסר המידע כאזרח, מבלי לציין כי מדובר במי שעבד בעבר במשרד ראש הממשלה ושימש יועץ למנכ"ל המשרד.

עורך דינו של גרינברג, אביחי יהוסף, מסר בתגובה: "דני הוא אדם פרטי, אשר סיים את עבודתו במשרד ראש הממשלה לפני כחצי שנה. מאז, אין לו כל זיקה למערכת הפוליטית, והוא אינו מעורב בפעילות פוליטית או במערכת הבחירות".

החשיפה החדשה מצטרפת לתחקיר "עובדה", שבו הועלו שאלות בנוגע לנסיבות העברת המידע למשטרה ולעיתוי המעצרים.

על פי התחקיר, ערב הבחירות התקשר נורדן ללשכת מפכ"ל המשטרה והעלה חשדות הנוגעים לפעילי רע"ם בדרום. בהמשך יצר רכז מודיעין משטרתי קשר עם המקור, והמידע שמסר הוזן למערכות המשטרה.

למחרת, ביום הבחירות, נעצרו שלושה פעילי רע"ם בחשד למעורבות בשוחד בחירות. המעצרים זכו לתהודה ציבורית לאחר שראש הממשלה והליכוד התייחסו אליהם.

בתחקיר נטען כי המידע שהוביל למעצרים התברר בהמשך כחסר בסיס, וכי נבדק חשד שהוזן למערכות המשטרה כחלק ממהלך שנועד להשפיע על הבחירות.

לשכת ראש הממשלה דחתה את הטענות והבהירה כי נורדן פעל כדין כאשר הפנה את מוסר המידע למשטרה.

"מידע פלילי הגיע לראש הסגל עדו נורדן, הוא מילא את חובתו כפי שמצופה מכל אזרח שומר חוק וחיבר את אותו אדם למשטרה. כל מעורבות נוספת של ראש הסגל שנטענת בכתבה היא שקרית ועילה לדיבה", נמסר מהלשכה.

במקביל, ראש הסגל של נתניהו שלח באמצעות עורך דינו מכתב התראה לתוכנית "עובדה", לאילנה דיין ולחדשות 12, ובו דרש להסיר את התחקיר, לפרסם התנצלות ולשלם לו פיצוי של 500 אלף שקלים. במכתב איים להגיש תביעת לשון הרע בסכום העולה על 2.5 מיליון שקלים אם דרישותיו לא ייענו בתוך 48 שעות.

במשטרה ובמשרד המשפטים נמשכת בדיקת נסיבות העברת המידע והטענות שעלו בפרשה.

מהמשטרה נמסר כי המפכ"ל הינחה את הסמפכ"ל ניצב יאיר חצרוני לבדוק את כלל ההיבטים המערכתיים, הארגוניים והפיקודיים הנוגעים לטענות כלפי משטרת ישראל ביום הבחירות.

"הסמפכ"ל יבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות, את שרשרת הדיווח, את ממשקי העבודה בין יחידות המשטרה הנוגעות ואת חלוקת האחריות, וזאת מבלי להתערב בהליכי חקירה. הסמפכ"ל יביא את מסקנותיו בפני המפכ"ל בתוך שבוע".