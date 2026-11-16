"אני מרוקאי": המחווה המשעשעת של ח"כ פרץ לח"כ מדן

ח"כ אליסף פרץ (ישר) ביקר הערב (שני) במאהל האחדות שהקים ח"כ אלישע מדן (הליכוד), ביום שבו צוין ערב האזכרה של אחיו, סגן אוריאל פרץ הי"ד.

פרץ הגיע למאהל כשהוא נושא שקית מלאה באוכל, הגיש אותה לנוכחים והתבדח: "אני מרוקאי, אי אפשר לבוא בידיים ריקות".

בהמשך הערב הגיע למקום גם רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, מבכירי רבני הציונות הדתית, כדי לחזק את מדן.

מוקדם יותר הגיעו למאהל חברי כנסת ממפלגת ישר, במסגרת ביקורים של נציגים משני צדי המפה הפוליטית. בין המבקרים היו חברי הכנסת חילי טרופר, מתן כהנא, שירה שפירא וישראל זרי, שהגיעו בזה אחר זה.

בהמשך הגיע גם יו"ר המפלגה, ח"כ גדי איזנקוט, שנועד עם מדן במשך שעה ארוכה.

במהלך היום ביקרו באוהל גם איילת חריב ואלה פרי, אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות האיבה.

מדן התייחס לביקורן ואמר: "מדובר בנשים הנושאות עמן כאב ואובדן שאין להם מילים, ובוחרות להשמיע קול של חיבור, ערבות הדדית ותקווה. דווקא מתוך השכול, הן מזכירות לכולנו שהמשותף בינינו גדול מהמפריד".

הוא הוסיף: "לא חייבים להסכים על הכול כדי לזכור שאנחנו עם אחד. הכאב הוא של כולנו. האחריות לעתיד שלנו היא של כולנו. ביחד, גם כשלא מסכימים".