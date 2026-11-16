שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מעורבת במגעים שמנהל יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, עם בכירי המפלגות החרדיות בניסיון לגבש חוק גיוס חדש, כך פורסם הערב (שני) בחדשות 13.

ליברמן, שהתנגד בעבר באופן נחרץ לפשרות בסוגיית גיוס החרדים, שינה את עמדתו לאחר תוצאות הבחירות ופתח במגעים עם גורמים בכירים במפלגות החרדיות.

שקד, שכיהנה בעבר כיו"ר ועדת שקד שעסקה בחוק הגיוס, שומרת על קשרים עם ליברמן ועם גורמים חרדים גם לאחר פרישתה מהחיים הפוליטיים. כעת היא משתתפת בשיחות בניסיון להגיע לנוסח מוסכם של חוק גיוס חדש.

מוקדם יותר היום נבחר ליברמן לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית של הכנסת, בתמיכתם של שמונה מחברי הוועדה וללא מתנגדים.

עם כניסתו לתפקיד הודיע כי סוגיית גיוס החרדים תעמוד בראש סדר יומה של הוועדה, והצהיר כי בכוונתו להתחיל לעסוק בה כבר היום.

ליברמן הבהיר כי הוא שואף לקדם חוק גיוס שיזכה להסכמה הן מצד מערכת הביטחון והייעוץ המשפטי והן מצד ההנהגה החרדית, ובכלל זה מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו.

בהתייחסו למתווה האפשרי הודה: "זה חוק שיהיה הכי הוגן, שיעבור את הרמטכ"ל את בג"צ ואת הרב לנדו. זה יכול להיות אך ורק חוק שעובר את הצבא. זה לא יהיה גיוס לכולם אבל חוק הכי הוגן. זו הנוסחה".