החרדים ילכו עם גוש השמאל? ח"כ יעקב אשר: "אנחנו נמצאים עם הגב אל הקיר. נמצה כל אפשרות שתהיה

יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר אישר הערב (שני) בריאיון לינון מגל בתוכנית "הפטריוטים" כי הוא מקיים מגעים עם גורמים משני צדי המפה הפוליטית, בהתאם להנחיית ההנהגה החרדית לבחון את כלל האפשרויות להקמת ממשלה.

"נכון לעכשיו, אנחנו עם הגב אל הקיר", אמר אשר. לדבריו, "ההנחיה שקיבלנו כרגע היא לבדוק את כל האופציות ואיך יוצאים מהעניין הזה".

אשר הדגיש כי טרם הושגו הסכמות: "יש דיבורים, לא הסתרתי את זה, אני מדבר עם כולם וגם ישבתי עם ראש הממשלה ואני מדבר איתו הרבה".

יו"ר יהדות התורה הציג שלושה תנאים לכל הסדר פוליטי: חוק גיוס שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות, שמירה על עצמאות החינוך החרדי ושמירת הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה.

מגל הזהיר כי הקמת ממשלה עם גוש האופוזיציה עלולה להעניק לו שליטה במינויים למערכת המשפט למשך עשרות שנים, בעוד שההבטחות לחרדים עלולות שלא להתממש.

אשר דחה את הביקורת והבהיר כי ההנהגה החרדית מודעת להשלכות המהלך. "קודם כל, כבר עבדו עלינו פעם אחת, ומי שנכווה ברותחין נזהר גם ביוגורט", אמר.

בהתייחסו לנאמנות החרדים לימין הוסיף: "אנחנו לא צריכים להוכיח את הנאמנות שלנו לגוש האמוני והימני".

כשנשאל אשר במפורש אם מפלגתו עשויה לשבת בממשלה עם רע"מ, השיב באופן חד-משמעי: "לא".

לגבי האפשרות שיהדות התורה תפעל בנפרד מש"ס, אמר כי מדובר במפלגה עצמאית: "ש"ס היא מפלגה אוטונומית עם ההנהגה שלה, ואני לא מתערב לה בשיקולים ולא אומר להם מה לעשות".

בסיום הריאיון הבטיח אשר כי מפלגתו תשמור על הקשר עם הציבור הימני והמסורתי: "אנחנו נשמור על הדופן הזאת מכל משמר".