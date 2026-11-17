יו"ר מועצת העיר ניו יורק, ג'ולי מנין, גינתה בחריפות את ההשלמה הגוברת עם גילויי תמיכה פומביים בארגוני טרור ברחבי העיר. על רקע החשש המתמשך מהתגברות האנטישמיות, היא תיארה את התופעה כמזעזעת ובלתי מתקבלת על הדעת.

בנאום שנשאה בכנס בנושא אנטישמיות באוניברסיטת טורו בניו יורק, מתחה מנין ביקורת על ניסיונות להצדיק את טבח חמאס בישראל ב-7 באוקטובר 2023 ולהטיל על היהודים את האחריות למתקפה: "כשאנחנו רואים את התגובות לאבל שכולנו חשנו ב-7 באוקטובר 2023, כאשר היו מי שניסו להצדיק את המתקפה או להאשים בה את הקהילה היהודית, זה דבר בלתי נתפס ובלתי נסלח לחלוטין", אמרה.

מנין סיפרה כי ביום השנה לטבח הייתה עדה למפגינים שהביעו בגלוי תמיכה בחמאס ובחיזבאללה בסמוך לבניין העירייה. "ב-7 באוקטובר האחרון, ממש מחוץ לחלון שלי בבניין העירייה, אנשים הניפו דגלי חמאס ודגלי חיזבאללה. חלקם החזיקו תמונות של סינוואר, והכול מתוך הערצה ותמיכה", אמרה, והוסיפה: "זה מזעזע ומתועב שדברים כאלה מתרחשים, ושאיכשהו הם הפכו לנורמה החדשה בעיר שלנו".

מנין, היהודייה הראשונה שמכהנת כיו"ר מועצת העיר ניו יורק, הציבה את המאבק באנטישמיות בראש סדר העדיפויות שלה. בדבריה התייחסה גם לליקויים בחינוך בנושא השואה, חרף הדרישה הקבועה בחוק במדינת ניו יורק ללמד את הנושא בבתי הספר: "בואו נדבר בכנות, זה לא באמת קורה ברמה משמעותית כלשהי", אמרה, וציינה נתון שלפיו 34% מהצעירים סבורים שהשואה כלל לא התרחשה או שממדיה הוגזמו.

היא קראה להגביר את המאמצים החינוכיים ולעודד את הציבור להשמיע קול נגד אנטישמיות, גם ברשתות החברתיות, למרות העוינות והתגובות הקשות שעלולות להתלוות לכך. "אני יודעת שלפעמים קשה להשמיע קול", אמרה. "אני יודעת שקשה להיכנס לרשת ולראות את הארס והשנאה, או להתמודד עם מפגינים כמו אלה שנמצאים למטה בבניין שלנו. אבל יש לנו חובה להשמיע קול, משום ששתיקה היא שותפות לדבר עבירה".

אזהרתה של מנין מגיעה על רקע נתוני משטרת ניו יורק שפורסמו בחודש שעבר, ומצביעים על שיעור גבוה במיוחד של פשעי שנאה אנטישמיים בעיר. לפי הנתונים, 245 מתוך 463 פשעי השנאה המאומתים שתועדו בין ינואר לספטמבר 2026 כוונו נגד יהודים - כ-53% מכלל האירועים, אף שהיהודים מהווים כ-10% בלבד מאוכלוסיית העיר. מדובר בעלייה קלה לעומת 242 פשעי שנאה נגד יהודים שתועדו בתקופה המקבילה בשנת 2025.