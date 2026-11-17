עם גיטרה: רגע מרגש במאהל האחדות

רגע מרגש נרשם הבוקר (שלישי) במאהל האחדות שהקים חבר הכנסת אלישע מדן (הליכוד) מול משכן הכנסת בירושלים.

הרב שמואל מורנו, אחיו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד שנפל במלחמת לבנון השנייה, הגיע למאהל כשהוא נושא גיטרה וניגן בפני מדן ורעייתו את השיר "בן אדם עלה למעלה", המבוסס על מילותיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

מדן ורעייתו התרגשו מהמחווה והצטרפו לשירה יחד עם הרב מורנו והנוכחים במאהל.

המפגש התקיים על רקע יוזמת האחדות שמוביל מדן, לוחם מילואים שאיבד את שתי רגליו בפיצוץ מטען ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל.

מדן הקים את המאהל במוצאי שבת, בקריאה להקמת ממשלת אחדות לאומית רחבה בהשתתפות הליכוד ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט. הוא הודיע כי בכוונתו להמשיך לשהות במקום עד שתושג אחדות פוליטית.

אתמול נרשמה התפתחות ביוזמה, כאשר איזנקוט הגיע למאהל ונפגש עם מדן. מוקדם יותר ביקרו במקום חברי הכנסת חילי טרופר, מתן כהנא ושירה שפירא ממפלגתו.

למאהל הגיעו גם אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, איילת חריב ואלה פרי. מדן אמר במהלך ביקורן כי הן מביאות עמן מסר של חיבור וערבות הדדית דווקא מתוך הכאב והשכול.

לצד הביקורים והמחוות, המחלוקת הפוליטית סביב הקמת ממשלת האחדות נותרה בעינה. בליכוד מבקשים להקים ממשלה בראשות בנימין נתניהו, בעוד במפלגת ישר עומדים על כך שאיזנקוט יכהן כראש הממשלה.