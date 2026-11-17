יעקב הרשקוביץ פונה למתן כהנא ללא קרדיט

יעקב הרשקוביץ, אביו של יוסי הרשקוביץ הי"ד, מנהל תיכון פלך בירושלים ולוחם קומנדו שנפל במלחמת חרבות ברזל, פרסם פנייה אישית לח"כ מתן כהנא לקראת ההצבעה היום (שלישי) על מינויו לתפקיד יו"ר הכנסת.

בסרטון מבקש האב השכול מכהנא שלא להסתמך על קולותיהן של מפלגות שאינן מכירות בחמאס כארגון טרור ובזכותו של העם היהודי למדינה משלו, גם במחיר ויתור על התפקיד.

"אני פונה אליך כאזרח המדינה, כאיש הציונות הדתית, כאב שכול שאיבד את יוסי בנו הי"ד במלחמת חרבות ברזל", פתח הרשקוביץ. "אני פונה אליך מתוך כאב גדול ומתוך תחושת אחריות לעתידה ולדמותה של מדינת ישראל".

לדבריו, "שמעתי כמו כולם על האפשרות שתבחר לתפקיד יושב ראש הכנסת, בתמיכת קולותיהן של מפלגות ערביות. וכאן, מתן, אני מבקש מכך, תעצור רק שנייה, תעצור, תחשוב על המשמעות של הדבר".

הרשקוביץ הבהיר כי אין בדבריו קריאה לפגיעה בזכויות האזרחיות של הציבור הערבי. "אין כאן קריאה לפסול אזרחים ערבים. זו זכותם לבחור ולהיבחר, זוהי זכות אזרחית במדינת ישראל. אנחנו מחויבים לשוויון זכויות ולשותפות בין אזרחי המדינה".

עם זאת, הדגיש כי לשיטתו יש להבחין בין שותפות אזרחית לבין הישענות פוליטית על מפלגות שאינן מכירות בעקרונות היסוד של המדינה.

בהמשך פנה הרשקוביץ ישירות לכהנא: "מתן, הבן שלי יוסי יצא להילחם על הבית הזה. הוא האמין בארץ הזאת, באדם, באחדות ישראל, באחריות שלנו זה כלפי זה. הוא לא נלחם למען כיסא בכנסת, אלא למען עתידו של עם ישראל בארצו".

"אני מבקש ממך, מתחנן לפניך בכל לשון של בקשה - אל תיתן שקולות של מפלגות שאינם מכירות בזכותנו למדינה יהודית יהיו אלה שמעניקות לך את התפקיד השני בחשיבותו במדינת ישראל".

האב השכול קרא לכהנא להפגין מנהיגות גם במחיר אישי: "יש רגעים שבהם צריך לוותר על תפקיד כדי לשמור על עיקרון. אל תיתן לכיסא להיות חשוב יותר מהדרך".

בסיום דבריו קרא הרשקוביץ להקמת שותפות רחבה בין המפלגות היהודיות: "הגיע הזמן שנבנה בינינו אחדות מלאה ושתבחר בסיוע של כל סיעות הבית היהודיות".