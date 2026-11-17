בית המשפט הרשיע היום (שלישי) את גיא אלכסנדר טגליכט, שהשתתף בהפגנה נגד הרפורמה המשפטית בירושלים במרץ 2023, בעבירות של תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והתקהלות אסורה.

בהכרעת הדין קבע השופט ארנון איתן כי טגליכט דחף בעוצמה גדר מתכת לעבר שוטרים שניסו למנוע ממפגינים לחרוג ממסלול התהלוכה שאושר. הגדר פגעה ברגליו של אחד השוטרים וגרמה לו לחבלות יבשות.

האירוע התרחש במהלך הפגנה שהחלה מול בית הנשיא. בשלב מסוים פרצו מפגינים מחסומים ברחוב ברטנורא, בניסיון להתקדם לכיוון בית ראש הממשלה ברחוב עזה.

לפי הכרעת הדין, סרטון ממצלמת הגוף של אחד השוטרים תיעד את טגליכט מרים גדר צהובה בשתי ידיו, מסובב אותה לעבר השוטרים ודוחף אותה בעוצמה, תוך שימוש ברגלו השמאלית להגברת עוצמת הדחיפה.

השופט דחה את גרסת הנאשם, שלפיה ניסה רק לעבור את המחסום כדי להצטרף לחבריו.

"אין טוב ממראה עיניים", כתב השופט. "בנקל ניתן להבחין כי הרמת הגדר וסיבובה נועדו כדי לכוונה אל עבר השוטרים, ודאי לא כדי להזיזה מהמקום או כדי לעבור דרכה בדרך לחבריו שכבר התקדמו הלאה בהפגנה".

עוד קבע כי המעשה לא נועד רק להפריע לעבודת המשטרה, אלא גם לפגוע בשוטרים עצמם.

בהתייחסו לעבירת ההתקהלות האסורה, הדגיש השופט כי ההפגנה החלה כמחאה חוקית, אך חלקים ממנה חרגו מגבולות המחאה הלגיטימית בעקבות פריצת המחסומים והפעלת כוח נגד שוטרים.

"בשום דרך לא ניתן לקבל פריצה של גדרות בכוח והדיפה של שוטרים הפועלים על פי דין, אלא כמעשה פסול המצוי מחוץ לתחום המחאה הלגיטימית", קבע.

ההגנה, באמצעות עו"ד גבי לסקי, טענה בין היתר לאכיפה בררנית, משום שמפגינים נוספים פרצו מחסומים ולא הועמדו לדין. השופט דחה את הטענה וקבע כי מעשיו של טגליכט היו חמורים יותר, בשל דחיפת הגדר לעבר השוטרים והפגיעה באחד מהם.

בית המשפט דחה גם את הטענות למחדלי חקירה ולהצדקה לביטול כתב האישום, והעדיף את עדויות השוטרים ואת התיעוד המצולם על פני גרסת הנאשם.

בסיום הכרעת הדין קבע השופט: "החלטתי להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום".