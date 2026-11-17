המאבק המשפטי סביב גיוס בני הישיבות מתרחב גם לתחום הקצאת הקרקעות והמבנים למוסדות התורה.

במסגרת עתירה שהוגשה לבג"ץ, נדרשה המדינה להשיב בתוך שבוע לבקשה להוצאת צו ביניים שימנע מרשויות מקומיות להקצות נכסים לישיבות ולכוללים שבהם לומדים חייבי גיוס שמעמדם אינו מוסדר.

העותרים מבקשים להורות לעיריות ולמועצות המקומיות להפסיק הקצאות חדשות של קרקעות ומבנים למוסדות אלה, ואף להימנע מחידוש או הארכה של הקצאות קיימות.

העתירה מצטרפת לצעדים המשפטיים והכלכליים שננקטו בעקבות סוגיית גיוס בני הישיבות, ובהם פגיעה בתקציבים ממשלתיים ובהטבות שניתנו למוסדות.

בניגוד לצעדים שהתמקדו עד כה בעיקר במימון המוסדות, העתירה הנוכחית עוסקת בתשתיות הפיזיות המאפשרות את פעילותם, ובהן מבנים וקרקעות המוקצים על ידי הרשויות המקומיות.

בשלב זה לא הוציא בג"ץ צו ביניים ולא הכריע בבקשת העותרים. המדינה נדרשה להציג את עמדתה בתוך שבוע, ולאחר מכן תיבחן הבקשה.

בקרב גורמים במגזר החרדי מותחים ביקורת על הרחבת ההליכים המשפטיים לתחום הקצאת המבנים, ורואים במהלך ניסיון נוסף לפגוע בפעילותן של הישיבות והכוללים.

לטענתם, מניעת הקצאות חדשות ואי-חידוש הקצאות קיימות עלולות לפגוע ביכולתן של הרשויות המקומיות לספק מענה לצורכי מוסדות התורה הפועלים בתחומן.