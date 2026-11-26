יענקי גולדהבר בשיחה עם אדם שטרית

איש העסקים אדם שטרית התארח בתוכנית "מאחורי הסטטוס" בערוץ 7 לשיחה עם יענקי גולדהבר על עסקים, פוליטיקה, אמונה ומשפחה.

הוא סיפר מדוע דחה הצעות להיכנס לפוליטיקה, כיצד החינוך שקיבל בבית משפיע על החלטותיו בעסקים ובפעילות החסד, ואיך הוא ובני משפחתו מתמודדים עם מותו של אחיו אייל ז"ל ומנציחים את זכרו.

שטרית סיפר שקיבל כמה הצעות להיכנס לפוליטיקה, גם לקראת הבחירות האחרונות, אך דחה אותן בגלל חוסר האמון שלו במערכת. "אין אמת שם. אין אמת", אמר. "מה מדברים ומה עושים בשטח זה שחור ולבן. לפני הבחירות אומרים איקס, אחרי הבחירות זה נהפך למשהו אחר לגמרי".

כדוגמה הצביע שטרית על השינויים בעמדות כלפי המפלגות החרדיות סביב הקמת ממשלות. "בשביל הכיסא אנשים מכרו את הנשמה שלהם", אמר והסביר כי אינו רוצה לקחת חלק במערכת שבה, לתפיסתו, הבטחות משתנות לפי הצרכים הפוליטיים.

משם עבר שטרית לדבר על המענה שמקבלות משפחות במצוקה. לדבריו, במסגרת פעילות החסד שלו הוא נתקל בכעשרים מקרים בשבוע, ובהם אנשים שכבר פנו לגורמי הרווחה. אילו קיבל עשר דקות לשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר, היה מבקש ממנו להגדיל את תקציבי הרווחה: "אני לא חושב שהוא מודע למה שקורה".

כשנשאל על הישגיו, מנה שטרית את שתי בנותיו, את הקמת בתי הכנסת ואת הכנסת ספרי התורה. הוא סיפר גם על עסקאות מימון רכב שעליהן ויתר כשהעריך שהלקוח לא יוכל לעמוד בהחזרים ועלול לאבד את רכבו. "הראש של עסקים אומר, תעשה את העסקה. הלב אומר, לא, אנחנו צריכים להסתכל על כל העוגה".

בהמשך חזר שטרית לילדותו בבאר שבע. אחרי סעודת שבת היה אביו, מקס, מבקש ממנו לקרוא תהילים. האב היה שוכב בעיניים עצומות ומתקן את בנו מן הזיכרון. רק בבגרותו הבין שטרית שזו הייתה דרכו של אביו להנחיל לו אהבת תורה. לדבריו, הלימוד מלווה אותו עד היום גם בעבודתו.

שטרית סיפר כי בליל אסון מירון היה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי עם אחיו אייל ואמם. הוא התפלל סמוך למקום האסון בלי לדעת מה מתרחש מעבר למחיצה. רק כעבור שעות חולצו מהאזור. מאז, לדבריו, לא חזר למירון.

שלוש שנים לאחר מכן קיבל הודעה שאייל התמוטט בעסק שלו. שטרית היה בקרבת מקום ומיהר להגיע. כשנכנס מצא את צוותי ההצלה מבצעים פעולות החייאה באחיו. "אף אחד לא יכול להכין אותך למצב שאומרים לך שאחיך מתעלף, למצב שאומרים לך שאחיך נפטר", סיפר.

מכל מה ששמע באותו יום, שטרית זוכר במיוחד את השאלה ששאלה גיסתו סיוון: "מה זהו? מה אני אומרת לילדים?". מאז, סיפר, לא הצליח להיכנס שוב לעסק שבו התמוטט אחיו. "אין לי כוחות נפשיים להיכנס לעסק הזה".

בזמן ההחייאה התפלל שטרית והבטיח להקדיש את זכויותיו להצלת אחיו. לאחר מותו של אייל אמר לו רב שעמו שוחח כי יש ערך לעצם נכונותו לתת למען אחיו. מאז מקדישים שטרית ובני משפחתו פעולות חסד ומיזמים תורניים לעילוי נשמתו.

כשנשאל כיצד היה רוצה שאחיו יראה אותו היום, השיב: "אם אייל צופה בי בערוץ 7, אז שיידע שאח שלו הקטן ממשיך ומנסה להיות הרבה יותר טוב ולסייע בהרבה מקומות".