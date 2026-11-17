שר התקשורת שלמה קרעי הודיע במהלך סיור בצפון השומרון עם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, על האצת הקמת תשתיות סלולר ב-11 יישובים שהוקמו באזור בחודשים האחרונים, לצד חיבור שישה יישובים ותיקים לתשתית סיבים אופטיים.

הנחיית השר כוללת את ארבעת היישובים שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות והוקמו מחדש - חומש, שא-נור, גנים וכדים - וכן את שבעת היישובים החדשים עיבל, רחבעם, רום גלבוע, שלם, עמק דותן, נעה וגבע שומרון.

האנטנות החדשות נועדו לאפשר קליטה סלולרית למשפחות שכבר מתגוררות ביישובים ולשפר את זמינות התקשורת באזור.

במקביל הודיע קרעי כי שישה יישובים ותיקים בצפון השומרון - שקד, חיננית, טל מנשה, מבוא דותן, ריחן וחרמש - יחוברו לתשתית סיבים אופטיים, שתאפשר לתושבים ולעסקים גישה לאינטרנט מהיר.

המהלך משתלב ב"תוכנית ההתחברות" שמקדמת המועצה האזורית שומרון, שבמסגרתה מתוכננת הקמת 19 יישובים באזור. התוכנית מקודמת בשיתוף משרדי הממשלה, תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות, כחלק מחזון "מיליון בשומרון".

שר התקשורת קשר בין פיתוח התשתיות לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון: "בזמן שבכנסת יש מי שבוחרים לשתף פעולה עם תומכי טרור ולערער על זכותנו ההיסטורית על ארץ נחלת אבותינו, אנחנו משיבים להם תשובה ניצחת, מחזקים את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון וקובעים עובדות בשטח".

לדבריו, "ריבונות נמדדת במעשים: בהקמת תשתיות תקשורת מתקדמות, בפריסת מאות קילומטרים של סיבים אופטיים, בהקמת עשרות תרנים סלולריים בקצב חסר תקדים, ובהבטחת רציפות תקשורתית בכל ישוב ובצירי התנועה. ריבונות הלכה למעשה".

קרעי הוסיף כי "תושבי יהודה ושומרון זכאים לשירותי תקשורת מתקדמים ואמינים ככל אזרח בישראל. זו חובתנו כלפיהם. לטובת איכות החיים, ובעיקר למען ביטחונם. אמשיך לפעול יחד עם ידידי יוסי דגן לפיתוח התשתיות ולחיזוק ההתיישבות. יהודה והשומרון הם לב ארצנו. אנחנו כאן כדי לבנות, להתחבר ולהישאר. על אפם ועל חמתם של תומכי הטרור ושותפיהם באשר הם".

דגן בירך על ההחלטה ואמר: "21 שנה אחרי ההתנתקות, חומש, שא-נור, גנים וכדים חזרו לחיים. בתוך שמונה חודשים קמו בצפון השומרון 11 יישובים, וכבר עכשיו אנחנו מקדמים בהם קליטה סלולרית. זו בשורה גם למשפחות שבנו כאן את ביתן לפני שנים: שישה יישובים ותיקים יחוברו לסיבים אופטיים".

הוא הוסיף: "אני מודה לשר התקשורת שלמה קרעי על השותפות. עם תוכנית ההתחברות וחזון מיליון בשומרון, אנחנו בונים היום את התשתיות לעשרות אלפי התושבים שיחיו כאן בדור הבא".