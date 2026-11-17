מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, נערך לסיום כהונתו ומציג את המהלכים המרכזיים שקודמו במערכת הבריאות במהלך שתי הקדנציות שבהן כיהן בתפקיד.

בר סימן טוב הציג את ההשקעות בהכשרת רופאים, במיגון בתי החולים, בהרחבת שירותי בריאות הנפש ובחיזוק הרפואה הציבורית. לצד ההישגים, הוצגו גם האתגרים שנותרו למערכת בשנים הקרובות.

על פי הנתונים שהוצגו, מספר הסטודנטים החדשים לרפואה הגיע השנה לכ-1,650, כפול ממספרם בשנת 2020. היעד לשנת 2030 עומד על 2,000 סטודנטים חדשים בשנה.

במקביל קידם משרד הבריאות תוכנית לאומית לתכנון מספר הרופאים המומחים עד שנת 2035, בהתאם לצורכי האוכלוסייה ולפערים בין אזורי הארץ.

בתחום ההיערכות לחירום הוצגו נתונים על השקעה של כ-730 מיליון שקלים במיגון בתי החולים. שיעור מיטות האשפוז הממוגנות עלה מכ-30% לכ-65%, והיעד שהוצב הוא להגיע ל-70% לפחות בתוך פחות מחמש שנים.

בנוסף קודמו פתרונות להפעלת שירותי אשפוז במרחבים תת-קרקעיים, תוכנית להוספת 300 מיטות שיקום והיערכות לתרחישי עלטה ורעידות אדמה.

בר סימן טוב הציג גם את הרחבת שירותי בריאות הנפש בעקבות מתקפת 7 באוקטובר והמלחמה. לפי הנתונים, גובשה תוכנית לאומית בהיקף של יותר מ-1.4 מיליארד שקלים, שבמסגרתה נוספו למערכת יותר מאלף מטפלים, יותר מאלף מתמחים בפסיכולוגיה ויותר ממאה מתמחים בפסיכיאטריה.

במשרד הבריאות מציינים כי הושג היעד להכפלת מספר המגעים הפסיכותרפיים, לצד השקעות בתשתיות אשפוז פסיכיאטרי ובשירותי טיפול בקהילה.

עוד הוצגו גם תוכניות לחיזוק שירותי הבריאות בצפון ובדרום. בצפון מקודמות השקעות בהיקף של יותר ממיליארד שקלים, ובדרום ובחבל תקומה תוכנית חומש בהיקף של כ-721 מיליון שקלים.

התוכניות כוללות פיתוח שירותי רפואה בקהילה, שיקום, בריאות הנפש ותשתיות רפואיות. במקביל מקודמת הקמת בית חולים חדש בנגב.

בר סימן טוב הציג גם את השינויים שקודמו בתחום ביטוחי הבריאות, הרחבת אפשרויות הבחירה בבתי החולים וחיזוק תקציבי קופות החולים.

לצד זאת, הובהר כי שורת נושאים עדיין מחייבת טיפול, ובראשם זמני ההמתנה לשירותים רפואיים, השלמת הרפורמה בהתפתחות הילד, הרחבת תשתיות האשפוז וצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 87% מהציבור מביעים אמון במערכת הבריאות, שיעור האמון הגבוה ביותר מבין המוסדות והארגונים הלאומיים שנבחנו.

האתגר המרכזי לשנים הבאות, כפי שהוצג, יהיה להפוך את ההשקעות והתוכניות ארוכות הטווח לשיפור מורגש בזמינות ובאיכות השירות הרפואי לציבור.