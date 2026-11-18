איראן הקשיחה את עמדותיה במשא ומתן עם ארצות הברית בעקבות תבוסת המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע, מתוך הערכה שתוצאות הבחירות החלישו את הנשיא דונלד טראמפ ושיפרו את כוח המיקוח של טהרן. כך דיווח הלילה (רביעי) ה"ניו יורק טיימס", מפי גורמים אמריקניים, אירופאים ואיראנים.

לפי הדיווח, בכירים איראנים רואים בתוצאות הבחירות הוכחה להצלחת האסטרטגיה שלהם, שנועדה לגבות מחיר כלכלי מארצות הברית באמצעות שיבוש תנועת כלי השיט במצר הורמוז. בטהרן סבורים כי העלייה ביוקר המחיה בארצות הברית תרמה להפסדי הרפובליקנים והגבירה את ההתנגדות הציבורית להמשך המלחמה.

בעקבות זאת, הנציגים האיראנים מגלים נכונות פחותה להתפשר, אף שהמגעים העקיפים בין המדינות נמשכים בתיווך גורמים אזוריים.

תבוסת הרפובליקנים החריפה גם את המחלוקות בוושינגטון בנוגע להמשך ניהול העימות, שהחל לפני יותר משמונה חודשים.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס ורפובליקנים נוספים קשרו בפומבי בין הפסדי המפלגה בבחירות לבין המלחמה. בעקבות התבטאויותיו של ואנס, טראמפ הוציא אותו מצוות המשא ומתן והורה לו להתמקד בענייני פנים.

הממשל האמריקני בוחן כעת כמה אפשרויות להמשך, ובהן חידוש התקיפות הצבאיות, ניסיון נוסף לקדם הסדר דיפלומטי או צמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית הנרחבת באזור.

עם זאת, פעולה ישראלית חד־צדדית או תקיפה איראנית נגד אינטרסים אמריקניים או בעלות בריתה של ארצות הברית באזור עלולות להוביל לתגובה צבאית, גם ללא החלטה יזומה של וושינגטון לחדש את הלחימה.

למרות ההחרפה בהתבטאויותיה של טהרן, סוכנויות מודיעין מערביות מעריכות כי איראן עדיין מעוניינת להגיע להסכם, בתנאי שיתאפשר לה לקבל גישה לנכסים מוקפאים בשווי מיליארדי דולרים.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, המוביל את מאמצי המשא ומתן מטעם טהרן, ביקר ביום ראשון בפקיסטן וביום שני בעומאן, במסגרת המגעים הדיפלומטיים הנמשכים באזור למניעת הסלמה נוספת.

אחת הסוגיות המרכזיות המעכבות את ההתקדמות היא המצב במצר הורמוז. התקיפות וההגבלות שהטילה איראן על התנועה הימית באזור שיבשו את הספנות הבינלאומית ותרמו לעליית מחירי האנרגיה.

טהרן דורשת הקלה בסנקציות ותשלומים ממדינות ערב כתנאי לחידוש התנועה הימית ללא הגבלות, בעוד וושינגטון דורשת מאיראן להפסיק תחילה את התקיפות נגד כלי שיט מסחריים.

המחלוקת בשאלת סדר הצעדים הנדרש מכל צד כבר הכשילה בעבר ניסיונות להגיע להסכם.