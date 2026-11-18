סמוטריץ' במתקפה חריפה על היועמ"שית: "משתפת פעולה עם אויבי ישראל"

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', תקף היום (רביעי) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה בעקבות החלטתה להמשיך למנוע את הבנייה באזור E1, שבין ירושלים למעלה אדומים.

המתקפה מגיעה על רקע החלטות ממשלות בריטניה ואוסטרליה להטיל סנקציות על חברות הפועלות ביהודה ושומרון, ובכללן חברות המעורבות בפיתוח ובבנייה באזור E1.

"היועצת המשפטית לממשלה החליטה בצעד שערורייתי, מופקר וחסר סמכות, להמשיך למנוע את הבנייה ב-E1", אמר סמוטריץ'.

סמוטריץ' קשר בין החלטת היועצת המשפטית לממשלה לבין הלחץ הבינלאומי על ישראל, וטען כי היא מעניקה רוח גבית למדינות המבקשות לעצור את הבנייה ביהודה ושומרון.

"מדובר בצעד מופקר וחסר אחריות, היועצת המשפטית לממשלה מצטרפת היום לממשלות בריטניה ואסטרליה שהודיעה היום על הטלת סנקציות נגד מתיישבים וחברות בניה הפועלות ב-E1", אמר.

לדבריו, ההחלטה משדרת למדינות זרות כי הפעלת לחץ על ישראל עשויה להשיג את מטרותיהן: "היא למעשה אומרת שהסנקציות מועילות, ומזמינה מדינות נוספות באירופה להטיל סנקציות ולהפעיל לחץ על מדינת ישראל. היא אומרת להם: זו הדרך לעצור את הבנייה ב-E1 וביהודה ושומרון".

בהמשך טען שר האוצר כי ההחלטה על הבנייה באזור התקבלה כדין לפני יותר משנה וחצי, והאשים את היועצת המשפטית לממשלה בניסיון לסכל מדיניות של ממשלה נבחרת.

"ההחלטה לבנות ב-E1 התקבלה בסמכות על ידי הממשלה כבר לפני למעלה משנה וחצי. היועצת, משמשת כשחקנית פוליטית, ומנסה למנוע את הבנייה ב-E1 כדי לאפשר הקמת מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל", אמר.

סמוטריץ' הוסיף והאשים אותה בשיתוף פעולה פוליטי עם מתנגדי הממשלה בארץ ובעולם: "היא עשתה את זה ערב הבחירות כשהיא שיתפה פעולה בקמפיין של גוש השמאל, ועכשיו היא משתפת פעולה עם אויבי ישראל בעולם, עם ממשלות שפוגעות בריבונות של מדינת ישראל, דורסות את הריבונות שלנו ומנסות לייצר פליליזציה וסנקציות על מדיניות לגיטימית של ממשלה נבחרת".

בסיום דבריו הזהיר סמוטריץ' כי להחלטה יהיו השלכות מדיניות וביטחוניות חמורות. "היועצת גורמת בהחלטה השערורייתית הזאת לנזק מדיני, ביטחוני והתיישבותי חסר תקדים למדינת ישראל. והכל באלימות, וחוסר סמכות. היא לא מייצגת את מדינת ישראל", תקף.

הוא הבהיר כי בכוונתו להמשיך לקדם את הבנייה באזור חרף ההתנגדות המשפטית והבינלאומית: "אנחנו לא ניתן לה לחבל בביטחון, בהתיישבות, וביחסים המדיניים של מדינת ישראל. אנחנו לא מתכוונים לוותר, אנחנו נחושים לבנות ב-E1 ולחסל את רעיון המדינה הפלסטינית".