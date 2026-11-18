מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק לביטול השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, אחד החוקים המרכזיים של הרפורמה המשפטית שקודמה בכנסת הקודמת.

63 חברי כנסת תמכו בהצעה, לעומת 47 שהתנגדו. ההצעה תועבר כעת לוועדה המסדרת, שתקבע באיזו ועדה יימשך הליך החקיקה.

מדובר בהצעת חוק-יסוד: השפיטה שהגישו חברי הכנסת אפרת רייטן, אחמד טיבי, איתן גינזבורג וחברי כנסת נוספים.

ההצעה מבקשת לבטל את התיקון שאושר בשנת 2025, אשר שינה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ואת מנגנוני קבלת ההחלטות בה, ולהחזיר את ההסדר שהיה קיים לפני אישור הרפורמה.

עם זאת, מדובר בשלב ראשוני בלבד בהליך החקיקה, והביטול עדיין טעון אישור בקריאות הבאות.

שר המשפטים יריב לוין תקף את ההליך המזורז ואת תוכן הצעת החוק, וטען כי ביטול הרפורמה יחזיר לוועדה לבחירת שופטים מנגנונים פסולים.

"מהי ההיסטריה והמהירות?" תהה לוין במליאה. "ההליך הוא בלתי תקין כי לא ניתן זמן לממשלה לקבוע את עמדתה. המשמעות של הביטול הינה החזרת נציגי לשכת עורכי הדין לוועדה, עם כל ניגודי העניינים, וזו שחיתות".

הוא הוסיף: "האמת על מערכת המשפט נחשפה במלואה. אי אפשר יותר להסתיר את האכיפה הבררנית, את שיטת חבר מביא חבר. אין שום דרך לבטל את מה שנחשף בעוצמה גדולה".

בדברי ההסבר להצעה נטען כי התיקון שאושר בשנת 2025 הגדיל את משקלם של נציגים בעלי זיקה פוליטית בוועדה לבחירת שופטים, תוך צמצום משקלם היחסי של נציגי המקצוע והרשות השופטת.

התיקון המקורי נועד להיכנס לתוקף עם תחילת כהונתה של הכנסת ה-26. יוזמי הצעת הביטול מבקשים להשיב את ההרכב הקודם של הוועדה, לפחות עד לגיבוש הסדר מוסכם אחר. לטענת היוזמים, השינוי בהרכב הוועדה מעורר קשיים חוקתיים ועלול לפגוע בעצמאות הרשות השופטת ובאיזון בין רשויות השלטון.

מלבד ביטול השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, מקדם גוש איזנקוט גם הצעות לביטול חקיקה הנוגעת לסמכויות היועצת המשפטית לממשלה ולשינויים בפקודת המשטרה.

במסגרת ההסכמות שהושגו בין גוש איזנקוט לגוש הימין הוחלט להקים ועדות מיוחדות לדיון בחלק מהצעות החוק, כאשר תחילת עבודתן נדחתה ליום שני. עוד הוסכם כי ההצעה לביטול החוק הנוגע למחלקה לחקירות שוטרים לא תובא היום להצבעה טרומית.

במקביל העלתה הקואליציה הצעות חוק לשלילת זכויות מחברי כנסת שאינם מכירים בחמאס כארגון טרור ולאיסור הפרעה להנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך, בניסיון לאתגר את גוש איזנקוט.