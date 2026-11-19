Storms cause roof collapse at Hollywood temple

נזק כבד נגרם לבית הכנסת טמפל סיני בעיר הוליווד שבפלורידה, לאחר שגגו קרס במהלך סופה עזה שפקדה את האזור. אולם התפילה הוכרז כמסוכן לשימוש, אך רב בית הכנסת הצליח לחלץ מתוך המבנה ספר תורה היסטורי ששרד את השואה.

לפי דיווח של CBS News Miami, הקריסה התרחשה במהלך סופה שהביאה עמה גשמים כבדים, ברד ורוחות חזקות למחוז ברווארד. אולם התפילה היה ריק באותה עת, ולא היו נפגעים.

פקחי העירייה שהגיעו למקום קבעו כי אולם התפילה אינו בטוח לשימוש, והציבו הודעות אזהרה גם על מבנה בית הספר של הקהילה. הרשויות הזהירו כי המשך הגשמים עלול לגרום לקריסת חלקים נוספים מהגג.

בתיעוד מתוך בית הכנסת נראו חלקי גג וציוד שהותקן מעל אולם התפילה שקרסו לתוכו. צילומי אוויר הצביעו אף הם על נזק משמעותי למבנה.

נציג בית הכנסת העריך כי הצטברות מי הגשמים על הגג היא שהובילה לקריסתו.

"זה היה גשם חריג בעוצמתו, עם ברד ורוחות וכן הלאה", סיפר. "ואני מניח שהמשקל שהצטבר על הגג היה כבד כל כך עד שהוא קרס".

בית הכנסת, שנבנה בשנות ה־60, שרד לאורך השנים סופות הוריקן רבות ואירועי מזג אוויר קיצוניים בדרום פלורידה.

הסופה גרמה גם להצפות נרחבות באזור. רב בית הכנסת סיפר כי נלכד ברכבו במהלך הלילה, לאחר שהכבישים הפכו לבלתי עבירים.

"נתקעתי, וכל הלילה לא הצלחתי לחלץ את המכונית שלי", אמר הרב, והוסיף כי גם משאיות לא הצליחו להגיע אליו בשל תנאי הדרך.

למרות הנזק הכבד, הצליח הרב להיכנס למבנה ולחלץ ספר תורה ששרד את השואה באירופה. לפי CBS News Miami, מדובר באחד הפריטים היקרים ביותר לקהילה, המשמש אותה באירועים מיוחדים, ובהם טקסי זיכרון לשואה.

"ספר התורה הזה שרד את האירועים הקשים ביותר בהיסטוריה, והוא ברשותנו ואנחנו מוקירים אותו", אמר הרב.

"זה היה הדבר היחיד שהצלחתי להיכנס ולחלץ מיד", הוסיף.

בשל היקף הנזק, עדיין לא ברור אם ניתן יהיה לשקם את בית הכנסת. "למען האמת, אני לא יודע אם אפשר לתקן את הנזק", הודה הרב, בהתייחסו לחששות שהעלה פקח מטעם העירייה.

עם זאת, הביע אמון ביכולתה של הקהילה להתמודד עם המצב. "אבל יש לנו קהילה בעלת חוסן", אמר.

כעת פועלים ראשי הקהילה למצוא מקום חלופי לקיום תפילות השבת הקרובה. במקביל, נבחנות אפשרויות להמשך פעילותו של בית הספר, שגם המבנה שלו הוכרז כלא בטוח לשימוש.